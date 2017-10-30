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BMW 2 Series Active Tourer 2017 вид сбокуBMW 2 Series Active Tourer 2017 вид спередиBMW 2 Series Active Tourer 2017 вид спередиBMW 2 Series Active Tourer 2017 вид сзадиBMW 2 Series Active Tourer 2017 вид сзади
BMW 2 Series Active Tourer 2017 вид сзади
Несмотря на неплохой дорожный просвет, Active Tourer – не лучшее средство передвижения вне дорог
BMW 2 Series Active Tourer 2017 решетка радиатора
Сквозь фирменные «ноздри» видна мощная пенопластовая вставка внутри переднего бампера
BMW 2 Series Active Tourer 2017 салон
Передние «оперные окна» не настолько улучшают обзор, насколько их задние стойки-рамки его ухудшают
BMW 2 Series Active Tourer 2017 салон
Салон оформлен типично для BMW, все приборы узнаваемы, все органы управления на хорошо знакомых местах
BMW 2 Series Active Tourer 2017 приборная панель
Так выглядят «родные» приборы в темноте. Читаемость – безупречная, как и работа системы автоматического включения света
BMW 2 Series Active Tourer 2017 приборная панель
Хотите похвастаться своими приборами перед владельцами других машин? Сделайте их фотографию в ночном режиме камеры
BMW 2 Series Active Tourer 2017 приборная панель
В ходе теста средний расход бензина составил 6,5 л на 100 км
BMW 2 Series Active Tourer 2017 приборная панель
При движении в режиме ECO PRO можно накапливать «бонусные» километры. Данный показатель был накоплен за 400 километров
BMW 2 Series Active Tourer 2017 подрулевой переключатель
Кнопка управления бортовым компьютером размещена в торце левого подрулевого переключателя
BMW 2 Series Active Tourer 2017 переключатель света
Приборы управления светотехникой – типично «бээмвэшные», ничего нового
BMW 2 Series Active Tourer 2017 кнопка "старт-стоп"
Рядом с кнопкой пуска/остановки двигателя – кнопка отключения автоматической системы «старт-стоп», срабатывающей, кстати, мягко и своевременно
BMW 2 Series Active Tourer 2017 монитор
Вертикально расположенный дисплей мультимедиасистемы имеет очень высокое разрешение и не «выцветает» даже при ярком солнечном свете
BMW 2 Series Active Tourer 2017 монитор
Мультимедиасистема в Active Tourer отлично русифицирована, лишь редкие пункты меню по традиции носят фирменные названия на латинице
BMW 2 Series Active Tourer 2017 монитор
Аудиосистема предлагает с десяток порядков воспроизведения треков с флэшки, кроме одного, самого простого – проигрывания всех треков подряд
BMW 2 Series Active Tourer 2017 монитор
Картинки с камеры заднего вида: в поле...
BMW 2 Series Active Tourer 2017 монитор
...и в подземном паркинге
BMW 2 Series Active Tourer 2017 управление климатом
Панель настройки двухзонного климат-контроля и под ней – «скобка» изменения режима движения
BMW 2 Series Active Tourer 2017
Над панелью управления климатической установки – небольшая полочка, удобная для размещения смартфона и чип-ключа
BMW 2 Series Active Tourer 2017 6АКПП
Селектор автомата похож на джойстик BMW, однако... немного не такой
BMW 2 Series Active Tourer 2017
Пульту управления мультимедиасистемы в логике не откажешь
BMW 2 Series Active Tourer 2017 бокс-подлокотник
Между передними креслами – удобный бокс-подлокотник, правда, имеющий небольшой внутренний объем
BMW 2 Series Active Tourer 2017 «поддон» для мелочей
Под боксом-подлокотником – удобный «поддон» для мелочей. Здесь же расположено гнездо USB
BMW 2 Series Active Tourer 2017 передние кресла
В типичный баварский интерьер включены странные кресла: небольшие, с практически плоскими подушками, без фирменной развитой боковой поддержки
BMW 2 Series Active Tourer 2017 передние кресла
В тестовой версии водительское кресло имело механические регулировки, но для этой модели доступны и электроприводы, и память настроек
BMW 2 Series Active Tourer 2017 передние кресла
Скоба продольной регулировки кресла сильно выпирает и выглядит неэстетично,...
BMW 2 Series Active Tourer 2017 передние кресла
...но под креслом спрятался потайной бокс, и это плюс
BMW 2 Series Active Tourer 2017 передние кресла
Сзади нет пульта управления климатом, но есть центральные дефлекторы и розетка на 12 В. Туннель на полу имеет высоту около 13 см
BMW 2 Series Active Tourer 2017 задний диван
При ширине салона сзади около 138 см на втором ряду лучше размещаться вдвоем, пожалуй, троим здесь будет тесновато
BMW 2 Series Active Tourer 2017 задний диван
Два подстаканника в откидном подлокотнике – лишнее напоминание о том, что здесь места только для двоих
BMW 2 Series Active Tourer 2017 задний диван
Наклон и «укладка» частей спинки производятся с помощью простейших ремешков
BMW 2 Series Active Tourer 2017 багажное отделение
Части спинки заднего дивана складываются, образуя ровный пол
BMW 2 Series Active Tourer 2017 задний диван
Можно сложить одну лишь центральную часть спинки и разместить длинномеры, правда, не такие уж значительные (длина вёсел 147 см)
BMW 2 Series Active Tourer 2017 багажное отделение
469-литровый багажник путем складывания всей спинки заднего дивана можно превратить в 1500-литровый
BMW 2 Series Active Tourer 2017 багажное отделение
В багажнике есть дополнительная розетка на 12 В
BMW 2 Series Active Tourer 2017 багажное отделение
Просто, как всё гениальное. Почаще бы встречать такие держатели канистр в багажниках
BMW 2 Series Active Tourer 2017 запаска-докатка
В версии для России под фальшполом багажника имеется запаска-докатка
BMW 2 Series Active Tourer 2017
Это не заглушки, а герконы, примененные здесь вместо концевых выключателей
BMW 2 Series Active Tourer 2017 задняя подвеска
Задняя подвеска BMW 218i – независимая, на двойных поперечных рычагах. Расстояние от земли до нижнего крепления заднего амортизатора – около 17 см
BMW 2 Series Active Tourer 2017
От земли до поперечины центрального туннеля в задней части автомобиля – примерно 20 см
BMW 2 Series Active Tourer 2017 капот
Капот Active Tourer – с шумоизоляционным матом изнутри и двумя скобами для запирания
BMW 2 Series Active Tourer 2017 моторный отсек
1,5-литровый 136-сильный турбокомпрессорный мотор – вовсе не повод считать BMW 218i «овощем»
BMW 2 Series Active Tourer 2017 моторный отсек
Передняя правая опора силового агрегата – настоящее произведение инженерного искусства
BMW 2 Series Active Tourer 2017 моторный отсек
В долговечности фетрового защитного кожуха ремня привода вспомогательных агрегатов я бы усомнился...
BMW 2 Series Active Tourer 2017 моторный отсек
Аккумулятор спрятан в «недрах» кузова, но «плюс» и «минус» находятся на видных местах под капотом

Семейный компактвэн с передним приводом и трехцилиндровым мотором... Вы уверены, что это про BMW? Я вот тоже не был уверен, но после тест-драйва мое мнение изменилось

Впервые я увидел ее – да-да, именно ее, в женском роде – в мюнхенском музее баварской компании. Подумалось – вот складная, симпатичная машинка, на вид компактная, но в то же время вместительная. Приятный дизайн, отличный обзор с места водителя, непререкаемое качество сборки. Просто-таки идеал для молодой активной семейной пары, возможно, с парой активных же детишек. Если эта милашка еще и едет, как BMW, то просто цены ей нет. А если и есть, то невысокая, потому что запредельного уровня оснащения нет и моторы обещаны скромные.

«Уж ежели, сестрица, при красоте такой и петь ты мастерица...»

Спустя год с небольшим знакомство получило неожиданное продолжение. Снова оказавшись в Мюнхене с дочерью и бабушкой, я предложил взять автомобиль напрокат. По Интернету мы выбрали и забронировали устроившую нас по цене и качествам модель, но непосредственно на месте получили другую, а именно этот самый компактвэн – BMW 218i.  Ощущение было таким, как будто мы втроем сытно пообедали в кафе, но двое из нас сделали это бесплатно.

Более того, в ходе поездки выяснилось, что нас еще и «накололи» с копмлектацией. В хорошем смысле слова. Предполагалось, что машину нам выдали без навигации. Ориентируясь по «визуалу», мы, естественно, проскочили нужный поворот на шоссе в сторону известного баварского замка Нойшванштайн. Но, пошарив в меню мультимедиа, обнаружили, что на центральный дисплей можно вывести карту местности и – вуаля! – даже задать цель поездки! Я не силен в немецком языке, а дочь, отлично зная его, не сильна в логике автомобильных медиасистем, поэтому навигацию мы «откопали» нескоро – собственно, когда уже двигались к замку по финишной прямой. Но в дальнейшем эта система нам очень и очень пригодилась при ориентировании на пригородных дорогах и в Мюнхене.

Рассматривая фотографии из двух поездок на 218i, я нахожу минимум различий в салонах. В немецком варианте присутствовал CD-привод, в российском – отсутствовала навигация. Фактически – всё, если не считать разных цветов симпатичного кузова. Кстати, в черном исполнении он выглядит очень уж казённо, как раз для прокатного или служебного автомобиля. Темно-красный, синий и коричневый цвета идут этой модели значительно больше.

Кузов Active Tourer имеет много издалека узнаваемых «баварских» элементов: «ноздри» фальшрадиаторной решетки, фары с парой светодиодных колец в каждой, характерные задние фонари. Если взглянуть внутрь, то торпедо здесь также типичное для моделей BMW, как и группировка органов управления. Но вот передние сиденья – как не родные: набивка, вроде бы, по-немецки плотная, но подушки короткие и плоские, валиков боковой поддержки на них нет вообще! На спинках они присутствуют, но тоже не очень-то ощущаются. Спереди из-под подушек выпирают скобы продольной регулировки кресел, и выглядит это не очень эстетично. Правда, под креслами выполнены потайные боксы с крышками, это плюс.

Ширина салона спереди, по моим измерениям, составляет 141 см (сзади – на уровне плеч – 138 см). Между передними креслами установлен бокс-подлокотник. Внутренний объем его минимален, зато под ним есть пространство-ёмкость для мелочей. Здесь же – USB-вход. Богатое и насквозь русифицированное меню мультимедиа на тестовом автомобиле в России предложило мне чуть не десяток вариантов группировки треков с флэшки при их воспроизведении, кроме одного, самого простого – проигрывания всех композиций подряд. Что ж, это особенность моделей BMW всех рангов. Звук в 218i, кстати, очень неплохой, хотя производитель аудиотехники на динамиках не указан.

Бабушка наша практически «потерялась» на втором ряду кресел компактвэна, и это не совсем по-баварски. Обычно машины местного происхождения не балуют задних пассажиров простором в длину, это было заметно даже в немаленькой «пятерке» нового поколения G30. А вот модель F45 (таков фирменный индекс кузова Active Tourer), напротив, превзошла ожидания. Еще было отмечено, что: а) складываемая спинка состоит из трех частей; б) каждую из частей можно не только сложить отдельно, но и в) наклонить по желанию седоков. Правда, диапазон наклона невелик, но формально эта функция есть.

Что еще непривычно в 218i, так это «воздух» над головой. Вообще, за счет компоновки с компактными сиденьями обоих рядов, в салоне просторно. Но высокий потолок – это особый плюс. Или минус? С одной стороны, он способствует улучшению обзора. Но, с другой точки зрения, это тоже не по-баварски. Ведь здешние «уроженки» настраивают водителя на драйв, а это понятие плохо вяжется с практичными кузовами компактвэнов.

Кто рано встает, ...

...тому Бог подает, гласит русская пословица. Не знаю, есть ли ее аналог в немецком исполнении, но именно ей здесь следуют как нельзя лучше. Вот пример. В нашей мюнхенской гостинице мы обычно спускались к завтраку около 9 часов утра и обнаруживали за столиками единичных постояльцев, на основании чего делали вывод, что гостиница почти пуста. Представьте теперь наше удивление, когда, спустившись в зал для завтраков в начале седьмого, мы обнаружили его переполненным! Да, здесь рано встают и быстро включаются в работу. А также быстро ездят, не только на BMW. Многочисленные велосипедисты тоже не спят на повсеместных велодорожках и очень негативно относятся к пешеходам, которые иногда смеют на них вступать.

Только не утверждайте, что полуторалитровый 136-сильный мотор, якобы, слабоват для модели Active Tourer. Если вы так считаете, значит, не пробовали этот автомобиль на ходу. Надо лишь немного «поджарить» его, преодолев заметный провал при резком старте, возможный в режимах ECO PRO и COMFORT. Считается, что турбокомпрессор типа twin-scroll (с двойной «улиткой») нивелирует «турбояму», и двигатели, оснащенные ею, лучше «отдают» на низких и средних оборотах, хуже – на «верхах». В случае с данным мотором, на средних он действительно хорошо «отдает», но почему-то и на «верхах» тоже, а вот «внизу» проваливает. Добавьте «газ» – и модель начнет уходить у вас из-под ног с совершенно неожиданным рвением. Не взглянув перед началом теста на цифру мощности, я за глаза оценил этот показатель в 170-180 сил.

Модель BMW 218i Active Tourer (фирменный индекс F45) впервые была представлена на Женевском международном автосалоне в 2014 году. Она первой из баварских машин примерила переднй привод. Ее двигатель – трехцилиндровый 1,5-литровый бензиновый агрегат модели В38 – устанавливается также на родственный по платформе MINI Cooper, он оснащен турбокомпрессором типа twin-scroll и системой высокоточного впрыска топлива с попаданием непосредственно в цилиндры. Ближайшие конкуренты – Mercedes B180 и Ford S-MAX – имеют близкие по мощности четырехцилиндровые моторы, но заподозрить баварскую «тройку» хоть в малейшей неравномерности работы – значит, погрешить против истины. Кстати, согласно паспортным данным, баварский компактвэн самый экономичный из троицы, по «максималке» не проигрывает В-классу (200 км/ч), а в разгоне до сотни уступает лишь 0,1 с (9,3 против 9,2 с).

В режиме SPORT компактвэн уходит из-под ног сам, практически без водительского участия. Переход в этот режим (за него отвечает «скобка» в нижней части центральной консоли) заметен даже пассажирам, которых слегка откидывает назад. Так что в активности «актив туреру» не откажешь. Немецкому темпу жизни он отвечает вполне, даже с «младшим» мотором, наш же темп после немецкого можно назвать вялотекущим.

Произведем традиционные подсчеты. С 80 до 120 км/ч в режиме ECO PRO этот автомобиль разгоняется за 8 с, в режиме COMFORT тратит на это около 7 с, а в режиме SPORT укладывается в 6 секунд! У вас еще есть сомнения в потенциале «маленького» мотора? Тогда вам точно дорога на тест к ближайшему дилеру.

Как и у других моделей BMW, в мультимедиа Active Tourer «зашиты» спортивные приборы. На ходу, практически не отводя глаз от дороги (центральный дисплей вертикально выступает над торпедо и потому не теряет яркости даже при солнечном свете), вы можете посмотреть, на сколько реализуете мощностной и моментный потенциал двигателя. Не уверен, что этот «мультик» точно соответствует реальности, но он очень нагляден. Итак, вдавливаем педаль «газа» в пол и – внимание на экран – видим, что максимальный момент реализуется при 3500 об/мин. С паспортным показателем (1250 об/мин) это заметно расходится, но не следует подозревать производителя в лукавстве. Понятно, что у турбокомпрессорного мотора максимальный момент реализуется на определенной «полке». Прибор же показывает точку оптимальной реализации, и ее нелишне запомнить тем, кто приобретет 218-ю модификацию с механической коробкой передач. Она представлена на нашем рынке.

Что с показателем мощности? При раскрутке до 3500 об/мин она реализуется примерно на 3/4. Максимум ее вы, пожалуй, достигнете ближе к максимальному скоростному значению для этой модели, а это, между прочим, 200 км/ч. На «гражданской» скорости 120 км/ч мощность реализуется примерно на 1/3, крутящий момент – на 1/4.

Итак, для водителя BMW даже в исполнении 218 остается полноценным BMW. Непонятно только, зачем этот «воздух» над головой, как может показаться, только создающий лишнее аэродинамическое сопротивление. Впрочем, шум в салоне это сопротивление не увеличивает, по крайней мере, до 130-140 км/ч. До этого значительно ярче «солируют» шины марки Bridgestone, выполненные по технологии RunFlat. Кстати, наличие таких шин не отменяет запаску-докатку в российской версии. В европейском варианте никакой запаски не предусмотрено.

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Водителя порадуют и «плотный», точный руль (2,5 оборота от упора до упора), и жесткая подвеска. Всё это вкупе обеспечивает отличную управляемость. От BMW ее, разумеется, и ждешь, от компактвэна – как-то совсем нет. Пассажирам и жесткость подвески, и управляемость – только боком. Сужу по нашей пассажирке сзади в поездке по Германии. Возвращаясь из Нойшванштайна в Мюнхен, мы с дочерью выбрали (с помощью навигатора) путь по местным извилистым дорожкам. Бабушке этот отрезок маршрута по негативности ощущений запомнится надолго, я же, находясь за рулем, получил истинное наслаждение. 218-я мастерски прописывала повороты на скоростях, которые следовало бы снижать в попутных населенных пунктах, но я заметил, что немцы не особенно церемонятся со скоростным режимом, и тоже перестал притормаживать. В итоге, нас не обогнала ни одна машина, хотя попутчики постоянно висели на хвосте.

А вот на автобане... Модификации с «младшим» мотором хватает задора, чтобы уверенно встроиться в несущийся поток, но не более того. 160 км/ч – это та отметка, которой автомобиль достигает с азартом, далее же набор скорости продолжается о-очень медленно. До заветных 200 км/ч мы так и не добрались. Было даже немного обидно наблюдать, как седаны и универсалы той же и других фирм опережают нас, словно стоящих на месте.

Пикантный «овощ»

Так что со всей очевидностью можно назвать BMW 218i баварским «овощем» – но только по местным меркам. Для России это, скорее, экзотический фрукт с пикантным островатым вкусом. Или что-то вроде сладкой горчицы. Только этот вкус нужно распробовать, ну или правильно приготовить блюдо с ним. «Цимес» раскрывается именно на высоких скоростях, причем, на тех, что у нас повсеместно законодательно запрещены. На пустой трассе с хорошей видимостью и качественным покрытием вам и в голову не придут мысли об «овоще», и конкурентов в плане обгонов/опережений у вас почти не будет.

Багажник BMW 218i имеет номинальный объем 469 л. При складывании всей спинки заднего дивана (естественно, в ровный пол) пространство для груза возрастает до полутора кубометров с лишним. Длина багажника по полу при пятиместном размещении пассажиров 83 см, при двухместном – 169 см (вёсла на нашем фото имеют длину 147 см). Высота под сдвижной шторкой – 46 см.

Немецкие автобанные скорости не могли не сказаться на расходе топлива. В Германии компактвэн «привез» в прокатную контору примерно 8,4-литровый расход 95-го бензина. Его аналог во время теста в России потреблял всего около 6,5 л, включая, кстати, и городские условия. Я попробовал замерить расход на трассе во всех по отдельности режимах движения, преодолевая в каждом из них по 10 км при одинаковой скорости 110 км/ч. Каждый предыдущий результат обнулялся. Вот итоги: ECO PRO – 5,8 л на 100 км, COMFORT – 6,1 л, SPORT – 6,5 л, круиз-контроль – 6,0 л на сотню. Как видим, разница незначительная, но для довольно-таки зажигательной модели потребление топлива можно назвать очень щадящим.

Вот только слово Tourer в названии предполагает исключительно туризм на колесах по-германски. Эта машина предназначена только для хороших и очень хороших дорог, на разбитом асфальте и тем более за его пределами ей делать совершенно нечего. Жесткая подвеска начинает «дубасить» так, что ее становится откровенно жалко (а салон молчит, ни одного «сверчка», вот что значит премиум-сборка). К тому же все мы знаем, что подвески BMW не отличаются долговечностью (исключение – только модели 7-й серии), так что вряд ли от 218-й стоит ждать долгой беспроблемной эксплуатации. Спереди и сзади подвески независимые.

Касательно клиренса – в паспортных данных он заявлен на уровне 156 мм. Возможно, специально для России баварский компактвэн слегка «приподняли», потому что наши замеры, проведенные на автомобиле, стоящем на асфальте, показали следующее: под передним бампером 22 см (под защитой картера – а она присутствует и представляет собой массивный алюминиевый лист, – на 2-3 см меньше), под поперечиной туннеля пола сзади (см. фото) около 20 см, под нижними точками крепления задних амортизаторов – по 17 см. Более низких точек не обнаружилось.

С чего вдруг баварцы решили «родить» несколько нетрадиционную для себя модель, мне поначалу было неясно. Компактвэн получился недвусмысленно женским, тогда как другие BMW, все без исключения, представляются мне мужскими. Они обладают жесткими, напористыми характерами независимо от размеров и мощности, и женщины, если выбирают их, то явно с целью подчеркнуть, что имеют такие же черты натуры. Ларчик открывался просто: это был ответ на мерседесовский В-класс, обладающий почти идентичными параметрами, до мелочей. К сожалению, с этой моделью я близко не знаком, так что оценить разницу в деталях поведения на дороге трудно.

На кого же рассчитана модель 218? Пожалуй, прежде всего, на домохозяек в семействах, где мужчины-главы ездят на других, более серьезных BMW. Хотя такие водительницы, по логике, должны бы предпочитать более комфортабельные, «покладистые» автомобили. Что почувствуют перевозимые дети при такой жесткой подвеске да на наших дорогах? А дальние путешествия, как предназначение компактвэна – возможны ли они? Мало-мальски приличный асфальт за две-три сотни километров от Москвы, так или иначе, кончается, дальше встречается только эпизодически, там простираются территории для совершенно других машин. Что же, ограничить свои передвижения только городскими объектами и ближайшими окрестностями столицы?

Если же абстрагироваться от наших реалий, то можно сказать, что у баварцев получился очередной шедевр, пусть и нетрадиционного «толка». Компактвэн, на сто процентов отвечающий параметрам класса и баварской, и, собственно, общеевропейской жизни. Небольшой. Вместительный. Качественно собранный. Динамичный даже со скромным мотором. Отлично управляющийся. Экономичный. Доступный с большим количеством дополнительных опций, включая даже М-пакет. Возможно, когда мы достигнем того же уровня и темпа жизни, как в Германии, подобные компактвэны заполнят наши дворы и стоянки. Пока же этого нет, «актив туреры» будут оставаться у нас штучной баварской экзотикой. Вы едите на завтрак белые сосиски со сладкой горчицей? Нет? А кто-то есть, причем, по немецкой традиции, исключительно на завтрак. Попробуйте, вдруг они вам понравятся?

В России Active Tourer предлагается пока только в варианте 218i с трехцилиндровым полуторалитровым турбокомпрессорным мотором мощностью 136 л. с. Стоимость начальной версии с шестиступенчатой механической коробкой передач 1 млн 680 тысяч рублей. В ее оснащение входит немного опций, но все они полезны: это ESP, двухзонный климат-контроль и мультимедиасистема с 6,5-дюймовым дисплеем очень высокого качества. Версия с шестидиапазонным автоматом ZF (побывавшая у нас на тесте) обойдется дороже на полторы сотни тысяч. За доплату (предусмотрено несколько пакетов опций) можно обзавестись подогревом передних сидений и рулевого колеса, системой автопарковки, датчиками света и дождя, панорамной крышей, премиальной аудиосистемой, адаптивным круиз-контролем, «электродверью» багажника, кожаной обивкой сидений, водительским креслом с электроприводами и памятью настроек. Варианты отделки – Sport Line, Luxury Line и M Sport.

Технические характеристики BMW 218i

ГАБАРИТЫ, ММ

4432 х 1800 х 1555

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2670

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

156

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л

469 / 1510

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1320

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

R3, бензиновый, с турбокомпрессором

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1499

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. / ОБ/МИН 

136 / 4500

 МАКС. МОМЕНТ, НМ / ОБ/МИН

220 / 1250

ТРАНСМИССИЯ

6-ст. автоматическая 

ПРИВОД

передний

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 

200

РАЗГОН 0 - 100 КМ/Ч, С

9,2

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ

5,2

ОБЪЕМ БАКА, Л

51

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