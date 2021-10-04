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4 окт 2021

Новый компактвэн BMW раскрыли до премьеры

Новый компактвэн BMW раскрыли до премьеры

Инстаграм-аккаунт cochespias опубликовал изображение, которое, предположительно, является кадром презентационного ролика нового BMW 20й серии Active Tourer. Между тем,  официальная премьера автомобиля должна состояться лишь в конце года!

Что утекло, то стало достоянием общественности, так что представление о машине мы можем составить уже сейчас. Итак,  свои пропорции автомобиль сохранит, но общий силуэт станет более спортивным и поджарым. Также можно обратить внимание на переднюю часть, которая выполнена в стилистике старших моделей третей и пятой серий.

Некоторые технические подробности нам также известны. Вот вам факт – новый минивэн будет построен на платформе UKL, которая также лежит в основе кроссоверов Х1 и Х2. Силовые установки будут представлены трёх- и четырёх¬цилиндровыми двигателями объёмом от 1,5 до 2 литров. На резонные вопрос о появлении гибридов мы также можем ответить положительно.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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