Дизайнер раскритиковал новую BMW 2 серии

Прежде чем писать гневные комментарии относительно «веса» человека, который критикует дизайн немецкой марки, обратите внимание на его имя - Фрэнк Стефенсон

Стефенсон – это фигура в мире автомобильного стиля. За свою карьеру он успел поработать над автомобилями различных марок (Mini, Ferrari, Maserati, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, McLaren). Самое интересное, что он работал и в BMW - его перу принадлежит дизайн первого X5, так что, пожалуй, Стефенсон имеет право на критику.

Собственно, поговорим о ней. Итак, эксперт отметил «карикатурный» капот, который показался ему слишком длинным, и перегруженные пластикой боковые части автомобиля. Не понравились ему и фары, форма которых диссонирует с остальной передней частью.