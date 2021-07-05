BMW 2-серии раскрыли до премьеры

Официальная премьера купе BMW 2 серии второго поколения намечена на 8 июля, однако немецкие СМИ уже раскрыли несколько деталей о новинке

Во-первых, появились подробности о моторной гамме спорткара. Интересный факт – она будет крайне обширной. 3-цилиндровые, 4-цилиндровые, 6-цилиндровые – все эти моторы расположатся под капотом новой BMW. Старшей моди¬фикацией окажется версия M240i xDrive: она получит рядную турбированную «шестёрку», которая в зависимости от рынка будет развивать от 374 до 382 л.с. Все двигатели будут сочетаться с механической трансмиссией или 8-ступенчатым автоматом.

Помимо технических деталей были опубликованы и фотографии модели, которые раскрывают нам ее внешность. Она будет выделяться треугольными воздухозаборниками и крайне компактной решеткой радиатора. Последнее выглядит наиболее странно, учитывая свежую страсть баварцев к гигантским «грилям».