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июл 2018

Концепт BMW 8 series - Рокировка

Новый BMW 8 series - BMW 8-Series Coupe 2019 Рокировка
Официальная презентация спортивного купе BMW 8-й серии прошла на легендарной трассе во французском Ле-Мане

Большое четырехместное купе BMW дебютировало через 19 лет после снятия с производства «восьмерки» прошлого поколения. Ожидается, что эта новинка заменит купе шестой серии и будет предлагаться на старте продаж в двух полноприводных исполнениях – 840d xDrive и M850i xDrive. Модульная платформа CLAR знакома по седану 5-й серии. Базовый вариант оснащен дизельной 3-литровой рядной «шестеркой» с отдачей 320 л.с., «старшему» исполнению выделен 4,4-литровый бензиновый V8, развивающий 530 л.с. Трансмиссия в обоих случаях – модернизированный 8-диапазонный «автомат». Топовое купе M850i xDrive способно ускориться до «сотни» всего за 3,7 с. Полноуправляемое шасси и адаптивные амортизаторы предлагаются штатно, а электронная блокировка заднего дифференциала и активные стабилизаторы поперечной устойчивости включены в список опций. В сравнении с уходящим купе 6-й серии преемница получилась чуть более короткой и низкой, а вот габаритная ширина, напротив, немного увеличилась. Главными дизайнерскими находками являются сросшиеся «ноздри» радиаторной решетки и зауженная головная оптика (за доплату – с лазерными фарами). Салон c 12,3-дюймовой цифровой «приборкой» и 10,25-дюймовым экраном «мультимедиа» решен в стиле кроссовера X5.

Фото BMW 8 series

  • BMW 8-Series Coupe 2019 Рокировка
  • BMW 8-Series Coupe 2019 вид спереди
  • BMW 8-Series Coupe 2019 вид спереди
  • BMW 8-Series Coupe 2019 салон
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BMW 8 series

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