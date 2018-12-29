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29 дек 2018

BMW X6 попался

BMW X6 попался

Шпионам удалось запечатлеть новый купеобразный кроссовер от BMW. Новинку поймали в момент ходовых испытаний. На данный момент они уже подходят к завершению, а сама презентация новинки  намечена на следующий год

Что касается внешности, то со сменой поколений форма купе-кроссовера не изменится, хотя некоторые детали, позволяющие отличить машины разных генераций, конечно же, будут присутствовать. Например, у новинки будет довольно интересный новый двухсекционный спойлер на крыше, а также изменённые и более компактные светодиодные задние фонари. Как только автомобиль сбросит камуфляж, мы должны увидеть довольно агрессивный и спортивный паркетник, несмотря на его странную форму и высокий кузов.

По информации журнала Autobild,  новый X6 переместился на платформу CLAR, которая сейчас является основой для многих моделей концерна. Что касается двигателей, то их будет несколько, в зависимости от версии автомобиля. Сейчас не известно какой мотор будет базовым, однако кроссовер будет предлагаться с 400-сильным 3,0-литровым турбодизелем в модификации X6 M50d (речь идет, видимо, о двигателе серии B57D30 с четырьмя турбокомпрессорами), а также с 4,4-литровой битурбированной бензиновой «восьмеркой» мощностью 530 сил от новой 8 Series, которая была представлена летом этого года. Гарантированно появится и заряженная версия X6 M. Она получит 625-сильный 4,4-литровый мотор от BMW M5 F90 Competition Package. 

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При написании новости использовалась информация:
motor1, Drom

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