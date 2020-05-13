BMW запустила производство нового X6 в России

На калининградском «Автоторе» началось серийное производство купе-кроссоверов BMW X6 третьего поколения, которые ранее поставляли из США

Новый BMW X6 российского производства доступен в семи комплектациях с тремя вариантами силовых агрегатов. Базовый мотор — трехлитровый шестицилиндровый дизель мощностью 249 л. с., работающий вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, на «Автоторе» выпускают автомобили с трехлитровым дизелем мощностью 340 л. с и бензиновую модификацию с аналогичным объемом мотора и отдачей.

Любопытно, что в России новый BMW X6 также доступен с 400-сильным дизелем с четырьмя турбинами и с 4,4-литровым бензиновым твин-турбомотором мощностью 530 лошадиных сил. Такие машины будут, как и прежде, привозить из-за рубежа.