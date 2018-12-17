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17 дек 2018

Шпионы поймали новый BMW X6

Шпионы поймали новый BMW X6

2019 год станет для немецкого концерна крайне урожайным. Как минимум три новых модели должны увидеть свет, это BMW X1, BMW 8-й серии Gran Coupe и новый BMW X6, который недавно попал в объективы фотокамер

Автомобиль закамуфлирован чуть менее, чем полностью, однако общий силуэт просматривается хорошо. Есть предположение, что автомобиль, попавший в объектив, является заряженной версией M Performance, что косвенно подтверждается большими воздухозаборниками на лицевой панели и двойным выхлопом сзади. В целом, облик модели должен быть свежим, в особенности, из-за переработанной задней части.

Что касается силовой установки, то новый X6 должен получить аналогичный мотор, как и на BMW M850i xDrive — 4,4-литровый двигатель V8 с двумя турбинами.  Предполагается, что запуск новой модели должен произойти в следующем году. По всей вероятности, презентация состоится на автосалоне в Нью-Йорке. Вполне возможно, что заряженная версия M Performance может задержаться еще на год. 

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