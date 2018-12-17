Шпионы поймали новый BMW X6

2019 год станет для немецкого концерна крайне урожайным. Как минимум три новых модели должны увидеть свет, это BMW X1, BMW 8-й серии Gran Coupe и новый BMW X6, который недавно попал в объективы фотокамер

Автомобиль закамуфлирован чуть менее, чем полностью, однако общий силуэт просматривается хорошо. Есть предположение, что автомобиль, попавший в объектив, является заряженной версией M Performance, что косвенно подтверждается большими воздухозаборниками на лицевой панели и двойным выхлопом сзади. В целом, облик модели должен быть свежим, в особенности, из-за переработанной задней части.

Что касается силовой установки, то новый X6 должен получить аналогичный мотор, как и на BMW M850i xDrive — 4,4-литровый двигатель V8 с двумя турбинами. Предполагается, что запуск новой модели должен произойти в следующем году. По всей вероятности, презентация состоится на автосалоне в Нью-Йорке. Вполне возможно, что заряженная версия M Performance может задержаться еще на год.