Новое поколение BMW Z4 - Акула вернулась

Концептуальный родстер BMW Z4 не просто красив и напичкан современными электронными системами – этот прототип находится в шаге от конвейера

В 2018 году концепт-кар, представленный на автосалоне во Франкфурте, начнут выпускать серийно. Автомобиль получит заводской индекс G29, новую платформу и тканевую складную крышу, которая придет на смену жесткому трансформируемому верху предшественника. Баварский автомобиль выглядит невероятно дерзко благодаря длинному капоту, мощнейшим бортовым выштамповкам, огромным воздухозаборникам и зауженной фронтальной светотехнике с вертикально ориентированными линзами. Интерьер более традиционен, хотя дисплей медиасистемы с асимметричными рамками и целая россыпь сенсорных панелей выглядят футуристично. Высокий центральный тоннель делит салон на два соразмерных кокпита. Ковшеобразные кресла имеют мощную боковую поддержку и удлинитель подушки. Материалы отделки по традиции изысканны – натуральная кожа, замша, полированный алюминий. Из-за широкого использования деталей из карбона снаряженная масса прототипа составила всего 1400 кг. Информацию о линейке моторов и трансмиссии уже серийного Z4 компания огласит ближе к его дебюту, который предположительно состоится весной на автосалоне в Женеве.