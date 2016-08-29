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окт 2017

Новое поколение BMW Z4 - Акула вернулась

Новый BMW Z4 - BMW Z4 Concept 2017 Акула вернулась
Концептуальный родстер BMW Z4 не просто красив и напичкан современными электронными системами – этот прототип находится в шаге от конвейера

В 2018 году концепт-кар, представленный на автосалоне во Франкфурте, начнут выпускать серийно. Автомобиль получит заводской индекс G29, новую платформу и тканевую складную крышу, которая придет на смену жесткому трансформируемому верху предшественника. Баварский автомобиль выглядит невероятно дерзко благодаря длинному капоту, мощнейшим бортовым выштамповкам, огромным воздухозаборникам и зауженной фронтальной светотехнике с вертикально ориентированными линзами. Интерьер более традиционен, хотя дисплей медиасистемы с асимметричными рамками и целая россыпь сенсорных панелей выглядят футуристично. Высокий центральный тоннель делит салон на два соразмерных кокпита. Ковшеобразные кресла имеют мощную боковую поддержку и удлинитель подушки. Материалы отделки по традиции изысканны – натуральная кожа, замша, полированный алюминий. Из-за широкого использования деталей из карбона снаряженная масса прототипа составила всего 1400 кг. Информацию о линейке моторов и трансмиссии уже серийного Z4 компания огласит ближе к его дебюту, который предположительно состоится весной на автосалоне в Женеве.

Фото BMW Z4

  • BMW Z4 Concept 2017 Акула вернулась
  • BMW Z4 Concept 2017 вид сверху
  • BMW Z4 Concept 2017 вид сбоку
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BMW Z4

BMW Z4
Тест-драйвов
6
Двигателей
4
Комлектаций
4
Поколение
E89 рест.
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