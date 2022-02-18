BMW снимает с производства родстер Z4

Жизненный цикл автомобиля завершится уже в 2025 году, но преемника у него не будет – слишком низки спрос

Как рассказал портал Motor.Es, с моделью будет проведен еще один рестайлинг, который случится уже в 2023 году. Правда, ждать каких-то серьезных изменений не придется. Модернизация будет символической и сведется лишь к легким доработкам внешности. К слову, почему в BMW не хотят заменить свой родстер электрокаром? Все просто – концерн сконцентрировался на производстве кроссоверов и седанов, то есть высокомаржинальных моделей, на которые есть высокий спрос.

История BMW Z4 началась в 2002 году, когда на парижском автосалоне широкой публике был представлен родстер первого поколения. К слову, знаете ли вы, что индекс «Z» взят от немецкого слова Zukunft – будущее. Это означало, что все машины семейства Z – это машины, созданные на пике технологии. Вернемся к Z4 – в 2004 представили версию купе. Надо сказать, что в базовой модификации первый Z4 не был слишком мощным – двухлитровый двигатель развивал лишь 150 лошадиных сил. Второе поколение автомобиля было представлено в 2009 году, текущая же генерация увидела свет в 2018 году. Отметим, что машина построена на единой платформе с Toyota Supra.