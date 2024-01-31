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31 янв 2024

BMW Z4 вернут “механику” уже в этом году

BMW Z4 вернут “механику” уже в этом году
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW анонсировала возвращение механической коробки передач для родстера Z4 в марте 2024 года. Она будет доступна для версии M40i

6-ступенчатую “механику” включат в опциональный пакет под кодовым названием “Handschalter”, стоимость которого составит 3500 долларов. Фактически это та же самая коробка, которая устанавливается на Toyota GR Supra, но на Z4 получит свои собственные настройки. Покупателям предложат выделиться и новым вариантом окраски кузова - Frozen Deep Green Metallic за 2950 долларов.

Более того, доп пакет включает улучшенные адаптивные амортизаторы, перенастроенное рулевое управление для более “агрессивного” вождения, доработанный электронный М-дифференциал и шахматную компоновку колес (спереди - 19-дюймовые, а сзади - 20-дюймовые).

Версии M40i также оснащаются 6-цилиндровым рядным турбомотором объемом 3,0 л. Мощность - 382 л.с. Крутящий момент - 500 Нм. С “механикой” автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 4,2 с. Это немного меньше, чем у варианта с “автоматом” - 3,9 с. Максимальная скорость - 250 км/ч. 
 

При написании новости использовалась информация:
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