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12 дек 2023

BMW Z4 в 2024 году получит механическую коробку для самого мощного мотора

BMW Z4 в 2024 году получит механическую коробку для самого мощного мотора
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW сообщила, что будет оснащать родстер Z4 в версии M40i 6-ступенчатой механической коробкой передач, но только в плане опции

Отмечается, что данная трансмиссия была позаимствована у Toyota GR Supra и в некоторой степени доработана. Также пакет будет включать перенастроенное рулевое управление, адаптивные амортизаторы, доработанный электронный дифференциал, а также колеса шахматной компоновки (спереди - 19-дюймовые, а сзади - 20-дюймовые).

Напомним, что Z4 M40i оснащается рядным 6-цилиндровым турбомотором объемом 3,0 л. Мощность - 340 л.с. Крутящий момент - 500 Нм. Пока информации о динамических показателей такой версии нет. С ”автоматом” автомобиль набирает “сотню” за 4,5 с. Привод исключительно задний. Следует отметить, что механическая коробка на BMW Z4 ранее была доступна только с младшей 2,0-литровой “турбочетверкой” мощностью 197 л.с. и 320 Нм крутящего момента.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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