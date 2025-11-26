Автомобильный портал Motorpage
26 ноя 2025

BMW представил финальный Z4 перед завершением выпуска модели

BMW представил финальный Z4 перед завершением выпуска модели
Автор фото: фирма-производитель

BMW официально объявила о скором завершении производства родстера Z4. Чтобы проститься с этой моделью, немецкий бренд выпустил ограниченную серию Final Edition поколения G29

Спецверсия базируется на модификации Z4 M40i с 3,0-литровой «шестеркой» на 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом Steptronic или с 6-ступенчатой механикой. Версия с «механикой» идет с пакетом Edition Handschalter, который включает спортивную подвеску и перенастроенное рулевое управление.

Final Edition получил полностью матово-черный кузов с ярко-красными тормозными суппортами. Комплектуется модель 19-дюймовыми колесными дисками спереди и 20-дюймовыми сзади. Отделка салона выполнена из черной экокожи с красной прострочкой. На дверных порогах имеются вставки с названием спецверсии. В оснащение входят пакеты Driver Assistance и Premium, а также аудиосистема Harman Kardon.

Стоимость Z4 Final Edition составляет 78,7 тыс. долларов (примерно 6,2 млн рублей). Для сравнения, стандартный Z4 M40i 2026 модельного года стоит от 69,6 тыс. долларов (5,5 млн рублей).

BMW не уточняет точную дату окончания производства модели и не говорит о возможном преемнике. При этом Toyota уже подтвердила разработку новой Supra, которая построена на той же платформе, что и Z4.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW Z4 M40i 6MT (2025)

BMW Z4 вернут “механику” уже в этом году

31 января 2024
BMW Z4 (2023)

BMW Z4 в 2024 году получит механическую коробку для самого мощного мотора

12 декабря 2023
BMW Z4 (2019)

BMW снимает с производства родстер Z4

18 февраля 2022
BMW Z4 2019

В сети рассекретили серийный BMW Z4

14 августа 2018
BMW Z4

BMW опубликовала первые фотографии нового Z4

04 июня 2018
BMW Z4

Рассекречен интерьер нового BMW Z4

20 апреля 2018

 Новости BMW Z4

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute i-Space - evolute i-space (2024) suv с большим запасом хода и передним приводом Тест драйв
25 ноября 2025

Evolute i-Space
"SUV с большим запасом хода и передним приводом"
FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2025) больше не faw?
Тест драйв
21 ноября 2025

FAW Bestune B70
"Больше не FAW?"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) дело в нюансах
Тест драйв
13 ноября 2025

Exeed Exlantix ET
"Дело в нюансах"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 6 0 1