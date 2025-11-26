BMW представил финальный Z4 перед завершением выпуска модели

BMW официально объявила о скором завершении производства родстера Z4. Чтобы проститься с этой моделью, немецкий бренд выпустил ограниченную серию Final Edition поколения G29

Спецверсия базируется на модификации Z4 M40i с 3,0-литровой «шестеркой» на 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом Steptronic или с 6-ступенчатой механикой. Версия с «механикой» идет с пакетом Edition Handschalter, который включает спортивную подвеску и перенастроенное рулевое управление.

Final Edition получил полностью матово-черный кузов с ярко-красными тормозными суппортами. Комплектуется модель 19-дюймовыми колесными дисками спереди и 20-дюймовыми сзади. Отделка салона выполнена из черной экокожи с красной прострочкой. На дверных порогах имеются вставки с названием спецверсии. В оснащение входят пакеты Driver Assistance и Premium, а также аудиосистема Harman Kardon.

Стоимость Z4 Final Edition составляет 78,7 тыс. долларов (примерно 6,2 млн рублей). Для сравнения, стандартный Z4 M40i 2026 модельного года стоит от 69,6 тыс. долларов (5,5 млн рублей).

BMW не уточняет точную дату окончания производства модели и не говорит о возможном преемнике. При этом Toyota уже подтвердила разработку новой Supra, которая построена на той же платформе, что и Z4.