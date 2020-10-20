BMW готовит самый мощный кроссовер в своей истории

BMW работает над новым флагманским кроссовером X8. Он станет самым мощным серийным автомобилем за всю историю марки и будет позиционироваться в качестве более спортивной версии актуального «паркетника» X7

Как сообщает издание Autocar, модель получит три ряда роскошных раздельных кресел (шестиместная компоновка), хотя покупателям предложат и семиместную версию. У X8 будет классический для кроссовера кузов без намека на формы купе, с точки зрения дизайна его переднюю часть выполнят в более «четком» стиле, нежели X7.

Yикакой официальной технической информации о гамме двигателей X8 пока нет, однако зарубежные издания сообщают, что они будут позаимствованы у X7. Но в отличие от последнего, который в топ-модификации M50i оснащен 530-сильным агрегатом, новый кроссовер получит настоящую спортивную версию X8 M. Она получит гибридную силовую установку на основе 4,4-литрового бензинового мотора, ее мощность составит рекордные для серийных автомобилей BMW 750 л.с.