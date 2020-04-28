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28 апр 2020

BMW хочет скинуть с пьедестала Lamborghini Urus

BMW хочет скинуть с пьедестала Lamborghini Urus
Автор фото: фирма-производитель

«Горячая» версия кросс-купе BMW X8 заявит претензии на титул мощнейшего вседорожника на планете – и все благодаря электричеству

Официально планы BMW по выводу на рынок большого кросс-купе на платформе X7 до сих пор не подтверждены, но вокруг гипотетического X8 уже ходит столько слухов, что его появление представляется практически неизбежным. Новая порция неподтвержденных сведений обещает кроссоверу помимо исполнения M Perfromance еще и полноценную М-модификацию, которая якобы получит сверхмощный силовой агрегат.

Издание Car утверждает, что BMW собирается укомплектовать X8 M традиционным 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом, но при этом еще и отрядить ему в помощь серьезный электромотор. Совокупная отдача силовой установки, по данным издания, достигнет 750 л.с. Стоит отметить, что в распоряжении откровенно спортивного вседорожника  Lamborghini Urus – ровно на сотню «лошадей» меньше, а гибридный – и самый дорогой – Porsche Cayenne Turbo  S E Hybrid располагает 680 л.с, которые позволяют ему набирать первые 100 км/ч за 3,8 секунды.

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