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8 июл 2022

BMW i4 не смог достойно выступить на краш-тесте

BMW i4 не смог достойно выступить на краш-тесте
Автор фото: фирма-производитель

Электрокары BMW - это пик технологий, соответственно от автомобиля ждут буквально показательных выступлений, включая вопросы безопасности. Правда, в случае с i4 что-то пошло не так.

Электрокар BMW i4 удивил экспертов Euro NCAP, не сумев заработать высший пятизвёздочный рейтинг.  Машину подвели системы активной безопасности. Да, в целом защита водителя и пассажиров была оценена на высоком уровне, но датчики и сенсоры водительских ассистентов оказались устаревшими - ровно те же самые компоненты используются на седане третьей серии , выпущенного в 2019 году.

Этот досадный нюанс и оказал свое отрицательное влияние на итоговую оценку - Для современной скорости развития технологий трехлетнее отставание - это крайне большой срок.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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