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30 июн 2021

BMW вывела заряженную M3 на Нюрбургринг

BMW вывела заряженную M3 на Нюрбургринг

Баварцы начали скоростные тесты самой экстремальной версии седана M3 нового поколения. Машина будет отличаться от обычной «трешки» не только мощным мотором.

Впрочем, на моторе хочется остановиться поподробнее. Сообщается, что под капотом спорткара расположится трехлитровый шестицилиндровый мотор с двойным турбонаддувом. Мощность силовой установки превысит отметку в пятьсот лошадиных сил.  Мотор будет сочетаться с механической трансмиссией.

Теперь поговорим об отличиях.  Во-первых, у заряженного седана будет облегченная конструкция – большинство кузовных панелей выполнят из неких композитов. Также машине полностью переделают подвеску, системы впуска и выпуска и.т.д. Премьера модели состоится в начале следующего года.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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