BMW X6 стал самым черным автомобилем на земле

На автосалоне во Франкфурте немецкая марка покажет специальную версию кроссовера X6 нового поколения, покрытого веществом, поглощающим 99,9% видимого света

Мы до конца не представляем зачем производитель пошёл на такой шаг, разве что ради дизайна. Если это действительно так, то попытка определенно удачная - автомобиль выглядит нетривиально. Журналисты уже успели окрестить облик «броском в бездну» и заявить о том, что теперь BMW X6 выглядит так, как будто полностью лишен очертаний кузова.

Теперь несколько слов о самом веществе. Vantablack — особая субстанция, состоящая из углеродных нанотрубок, которая поглощает до 99,965% всего видимого глазом света, микроволн и радиоволн. Вещество, разработанное Национальной физической лабораторией Великобритании (NPL) и Surrey NanoSystems, впервые было представлено на авиасалоне в Фарнборо летом 2014 года.