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28 фев 2025

BMW запустил онлайн-музей с архивом классических моделей

BMW запустил онлайн-музей с архивом классических моделей
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW представила онлайн-каталог, включающий информацию и фотографии 424 моделей из истории бренда. В нем собраны автомобили разных эпох — от довоенных до современных

Все модели классифицированы по хронологии, типу кузова и сериям. Пользователи могут изучать краткие описания, просматривать характеристики двигателей, а владельцы классических BMW могут получить доступ не только к чертежам автомобилей, но и их комплектующих.

Ранее компания уже создала подобные архивы для Mini и мотоциклов BMW, превращая проект в полноценный онлайн-музей. По словам главы архива BMW Group Катрин Гфрёрер, новый цифровой инструмент отвечает высокому интересу клиентов к истории BMW и делает ее более доступной для поклонников бренда.

При написании новости использовалась информация:
topgear

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