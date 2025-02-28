BMW запустил онлайн-музей с архивом классических моделей

Компания BMW представила онлайн-каталог, включающий информацию и фотографии 424 моделей из истории бренда. В нем собраны автомобили разных эпох — от довоенных до современных

Все модели классифицированы по хронологии, типу кузова и сериям. Пользователи могут изучать краткие описания, просматривать характеристики двигателей, а владельцы классических BMW могут получить доступ не только к чертежам автомобилей, но и их комплектующих.

Ранее компания уже создала подобные архивы для Mini и мотоциклов BMW, превращая проект в полноценный онлайн-музей. По словам главы архива BMW Group Катрин Гфрёрер, новый цифровой инструмент отвечает высокому интересу клиентов к истории BMW и делает ее более доступной для поклонников бренда.