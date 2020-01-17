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17 янв 2020

Дизельные BMW 3 серии и кроссоверы X3 стали гибридами

Дизельные BMW 3 серии и кроссоверы X3 стали гибридами
Автор фото: фирма-производитель

С весны текущего года дизельные BMW 3 серии, а также кроссоверы X3 и X4 будут по умолчанию оснащаться умеренной гибридной системой. В ее состав войдет 48-вольтовый стартер-генератор, который станет помогать двигателю при разгонах

Умеренными гибридами станут седаны и универсалы BMW 320d, 320d xDrive, кроссоверы X3 xDrive20d и X4 xDrive20d. Электромотор позволит добиться небольшой прибавки мощности при резких ускорениях и обеспечит более частую работу двигателя в оптимизированном диапазоне нагрузок.

На него же возложены функции системы «старт-стоп»: стартер-генератор остановит двигатель при торможении (если скорость упадет ниже 15 километров в час) или при движении накатом (до 160 километров в час).Расход топлива гибридной BMW 320d составит 4–4,1 литра на 100 километров, 320d xDrive — 4,2–4,3 литра, а X3 xDrive20d и X4 xDrive20d — 4,8–5,1 литра.

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