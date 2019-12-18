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18 дек 2019

Электрический BMW X3: подробности

Электрический BMW X3: подробности
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW уточнила технические характеристики своего первого серийного электрокроссовера — iX3.  Серийное производство кроссовера начнется уже в следующем году

Концептуальный предвестник кроссовера, представленный в 2018 году, имел два электромотора и полный привод. Однако, как стало известно, в производство пойдёт только заднеприводная версия с одним двигателем. Сообщается, что мотор развивает 286 л.с. (400 Н•м). Правда, вместо данных о динамических характеристиках, в компании похвастались полным отказом от использования редкоземельных металлов при производстве силового агрегата.

Что касается батареи, то она имеет ёмкость в 74 кВт•ч, что обеспечивает iX3 запас хода в 440 километров. Для сравнения, 313-сильный Audi e-tron 50 quattro с батареей на 71 кВт•ч проезжает на одном заряде 336 километров, а 400-сильный Jaguar I-Pace — 470 километров благодаря аккумулятору на 90 кВт•ч.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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