Электрокар BMW i4 не прошел лосиный тест

Испанские эксперты, после проведения испытаний минивэнов, решили протестировать электрокары. "Экзамен" пришлось пройти Tesla Model 3 и ее прямому конкуренту - BMW i4.

Надо сказать, что автомобили BMW всегда ценили за хорошую управляемость, так что от электрического седана ждали достойного, чуть ли не филигранного выступления, однако этого не произошло. Напомним, что для успешного прохождения испытания автомобиль должен совершить объезд препятствия в рамках определенного габаритного коридора и вернуться на свою траекторию. Маневр необходимо совершить на скорости в 77 километров в час (либо выше).

К сожалению BMW удалось пройти испытание лишь на 73 километрах в час, при этом эксперты отмечали "избыточную поворачиваемость" - на более высокой скорости автомобиль постоянно сбивал контрольные конусы. Отметим, что на Tesla испытание удалось пройти и на восьмидесяти километрах в час.