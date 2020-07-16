Марка BMW второй раз за лето отзывает автомобили в России

В России отзываются 530 автомобилей BMW четырёх моделей. Причиной отзыва стала возможная поломка механизма рулевого управления

Под отзывную кампанию попали BMW 3-й серии (серия G20), Z4 (серия G29), X3 M (серия F97) и X4 M (серия F98), изготовленные в период с октября 2018 года по апрель 2019 года. VIN-коды всех отзываемых автомобилей есть на сайте Росстандарта.

У отзываемых автомобилей может наблюдаться повышенная вибрация, из-за которой способны выйти из строя поперечные рулевые тяги. Это, в свою очередь, негативно повлияет на управляемость автомобиля и его безопасность.

В рамках сервисной акции будет произведена бесплатная замена обеих тяг. Владельцы могут не дожидаться приглашения на СТО, а самостоятельно проверить, подпадает ли автомобиль под отзыв, и затем обратиться в фирменный автосалон.