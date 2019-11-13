На автомобилях BMW стоит поменять двигатель

Компания BMW снова отзывает автомобили. На этот раз – их немного, всего лишь десять машин 3-Series, 5-Series и 7-Series, которые проданы на нашем рынке с января 2019 года. Правда, причина отзыва крайне серьезна - дефект двигателя

«Причиной отзыва транспортных средств является, возможно, не достаточно прочная подшипниковая опора балансирного вала в двигателе. Это может привести к преждевременному износу подшипников и возможному повреждению двигателя. Двигатель может заглохнуть во время поездки», — говорится в сообщении Росстандарта.

Напомним, что в конце октября нынешнего года компания BMW приняла решение отозвать в России 4144 своих автомобиля. Эта сервисная акция коснется автомобилей 3-Series и 5-Series, которые были проданы с февраля 2000 года по май 2002 года. Как сообщает Росстандарт, причина отзывной кампании — проблемы с подушками безопасности.