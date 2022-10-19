Подразделение BMW M пообещало сохранить механическую КПП на своих автомобилях

Глава BMW M Фрэнк ван Мил пообещал, что механические коробки передач останутся доступны на отдельных моделях подразделения до конца десятилетия

Важный нюанс, глава компании заявляет, что фирма идет на такой шаг по многочисленным просьбам фанатов. «Механику» саму по себе ван Мил считает анахронизмом, заявляя о том, что на фоне современных автоматических и роботизированных коробок МКПП теряет смысл: набор скорости с ней уже не быстрее, как это было раньше. Кроме того, она требует от водителя дополнительных навыков.

К слову, BMW M не случайно говорит о том, что сохранит МКПП до 2030 года, тогда весь концерн перейдет на электромобили, где данный узел абсолютно не предусмотрен.