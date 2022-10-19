Автомобильный портал Motorpage
19 окт 2022

Подразделение BMW M пообещало сохранить механическую КПП на своих автомобилях

Подразделение BMW M пообещало сохранить механическую КПП на своих автомобилях

Глава BMW M Фрэнк ван Мил пообещал, что механические коробки передач останутся доступны на отдельных моделях подразделения до конца десятилетия

Важный нюанс, глава компании заявляет, что фирма идет на такой шаг по многочисленным просьбам фанатов. «Механику» саму по себе ван Мил считает анахронизмом, заявляя о том, что на фоне современных автоматических и роботизированных коробок МКПП теряет смысл: набор скорости с ней уже не быстрее, как это было раньше. Кроме того, она требует от водителя дополнительных навыков.

К слову, BMW M не случайно говорит о том, что сохранит МКПП до 2030 года, тогда весь концерн перейдет на электромобили, где данный узел абсолютно не предусмотрен.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

BMW не будет оснащать свои спорткары малообъемными моторами

14 октября 2022
BMW M2 (2023)

Представлен новый BMW M2

12 октября 2022
BMW X2 xDrive25e (2020)

BMW снимает кроссовер X2 с производства

12 октября 2022
BMW 8-Series Coupe 2019 вид спереди

BMW избавится от купе и кабриолета 8-Series

07 октября 2022
BMW 7-Series (2023) вид сверху

Флагманский седан BMW получил новые двигатели

29 сентября 2022

BMW назвала дату презентации кроссовера XM

14 сентября 2022

 Новости BMW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder - сравнительный тест: volkswagen teramont против nissan pathfinder Сравнительный тест
17 октября 2022

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder
"Битва комод-вагенов"
Citroen C4 - citroen c4 (2004) французские сюрпризы
Вторичный рынок
14 октября 2022

Citroen C4
"Пятнадцатилетний Citroen C4: французские сюрпризы"
Geely Tugella - geely tugella (2020) привидение с турбомотором
Тест драйв
10 октября 2022

Geely Tugella
"Привидение с турбомотором"
Lada XRay - пятилетний lada xray: к призыву на службу готов
Вторичный рынок
06 октября 2022

Lada XRay
"Пятилетний Lada Xray: к призыву на службу готов"

Написано новостей:

3 1 6 5 6