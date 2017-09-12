Все мы привыкли к сине-белому шильдику BMW, который принято называть «пропеллером», хотя он и олицетворяет собой флаг Баварии. Но скоро придется привыкать к его новой вариации. Самые дорогие и роскошные модели получат черно-белые шильдики, сопровожденные надписью «Bayerische Motoren Werke».

В самой BMW называют эти модели «элитными». Речь идет сразу о нескольких флагманских моделях в разных сегментах. Это купе 8-й серии, большой кроссовер BMW X7 и гибридное купе BMW i8. В BMW говорят, что эти модели «воплощают новое понимание роскоши, которая объединяет эмоциональность, индивидуальность и определяет свободу».

Для владельцев элитных моделей будет существовать своя программа лояльности. Например, если вы являетесь владельцем седана 7-й серии, но вам нужен грузопассажирский автомобиль, BMW предоставит вам кроссовер X7. Если захочется чего-то спортивного: к вашим услугам купе 8-й серии, а владельцы i8 станут членами программы BMW I Pure Impulse Experience, которая предусматривает «многочисленные ужины и гала-концерты».

