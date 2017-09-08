Компания BMW привезет во Франкфурт долгожданную третью модель из экологически-чистой линейки i. Об этом заявил глава баварского концерна Харальд Крюгер. Судя по его словам речь идет о модели, которая получит индекс i5.

Новая модель будет практичнее городского электромобиля BMW i3 и гибридного купе i8. «В этом году на автосалоне во Франкфурте мы откроем важную веху в нашей дорожной карте электрической мобильности. Это будет четырехдверное транспортное средство, которое расположится между i3 и i5. Это виденье, которое мы хотим реализовать в обозримом будущем», — заявил Крюгер.

О том, что это будет за модель пока неизвестно. Под кузовом с четырьмя дверями Крюгер мог иметь ввиду, что угодно от седана до четырехдверного купе. Ранее в сети мелькали патентные рисунки одной из моделей «i», на них был изображен лифтбэк, то есть машина, маскирующаяся под седан, но у которой крышка багажника поднимается вместе с задним стеклом. Технические характеристики тоже неизвестны, но британский Autocar с ссылкой на свои источники пишет о запасе хода от 500 до 700 километров в зависимости от емкости блока батарей.

