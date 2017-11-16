Компания BMW зарегистрировала в качестве товарных марок целый ряд индексов: iX1, iX2, iX3, iX4, iX5, iX6, iX7 , iX8 и iX9. Это однозначно говорит о том, что в линейке «i» появятся кроссоверы.

Конечно же, вероятность того, что баварцы выпустят аж девять разных кроссоверов микроскопически мала. Просто в BMW решили подстраховаться и «забить» за собой всевозможные индексы, чтобы ими не воспользовались конкуренты. Точно также в 2010 году BMW зарегистрировала за собой индексы BMW i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7, i8 и i9. Но пока у компании есть только i3 и i8, а на подходе еще и i5.

Однако в том, что в линейке «i» появятся сомнений нет: именно этот сегмент растет сильнее всего на рынке обычных и гибридных автомобилей, Tesla уже имеет кроссовер Model X, свои модели готовят концерны Daimler (под суббрендом EQ) и Volkswagen (под суббрендом I.D.). Вероятнее всего, в начале на рынке появятся компактные кроссоверы, электрические аналоги BMW X3 и X1/X2, а затем компания займется и более крупными моделями.

Так, электрическую версию в будущем должен получить и большой флагманский кроссовер X9. Его серийную версию покажут в начале следующего года, он сразу же будет иметь гибридную силовую установку, а электрический вариант может появиться после первого рестайлинга в 2021-2022 году.