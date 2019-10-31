Вьетнамские BMW пропишутся в России

Первый вьетнамский автопроизводитель VinFast может наладить сборку своих автомобилей в России

Как сообщает Коммерсант, летом нынешнего года VinFast контактировала с «Группой ГАЗ» на предмет организации в Нижнем Новгороде контрактной сборки своих моделей для рынка РФ и других стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения). Переговоры приостановились из-за риска вступления в силу американских санкций против «Группы ГАЗ». Недавно вопрос поставки VinFast на рынок РФ вновь обсуждался на заседании межправительственной комиссии Россия — Вьетнам. Вьетнамцы хотят воспользоваться возможностью беспошлинного импорта, которая им предоставляется по соглашению о свободной торговле с ЕАЭС.

Продуктовая линейка VinFast сейчас включает три модели — пятидверный городской хэтчбек Fadil, седан бизнес-класса Lux A2.0 и среднеразмерный кроссовер Lux SA2.0. Их выпуск во Вьетнаме начался летом нынешнего года. В основе всех трех машин лежат лицензионные технологии из Германии: Fadil построен на базе Opel Karl, Lux A2.0 — на основе BMW 5-series поколения F10 (2010-2017), а Lux SA2.0 — на платформе BMW X5 F15 (2013-2018).