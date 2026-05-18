BYD планирует захватить японский рынок кей-каров

Китайский BYD намерен всерьез побороться за японский рынок компактных автомобилей и делает ставку на сегмент кей-каров, который традиционно считается вотчиной местных производителей. Для этого компания привлекла одного из наиболее опытных специалистов в этой области

По данным японских СМИ, к разработке нового электромобиля BYD Racco присоединился Хирохидэ Тагава, проработавший в Nissan около 25–30 лет. Именно он принимал участие в создании таких моделей, как Nissan Dayz и электрический Nissan Sakura, ставшего одним из самых успешных кей-каров на японском рынке.

BYD Racco разрабатывается специально для японского рынка. Электромобиль получит литий-железо-фосфатную батарею емкостью 20 кВт·ч, которая обеспечивает около 180 км запаса хода по циклу WLTC. Также заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью до 100 кВт и комплекс электронных ассистентов уровня L2+ уже в стандартной комплектации.

Судя по предварительной информации, модель получит классические для кей-кара пропорции кузова и сдвижные задниепассажирские двери. Ориентировочная цена новинки составит около 2,5 млн иен, что эквивалентно 1,15 млн рублей.

