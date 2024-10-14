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14 окт 2024

BYD опубликовал изображения нового большого кроссовера Denza N9

BYD опубликовал изображения нового большого кроссовера Denza N9
Автор фото: фирма-производитель

Китайская марка Denza, которая входит в концерн BYD, скоро пополнится новым большим кроссовером N9. Автомобиль будет оснащаться как гибридными, так и полностью электрическими силовыми установками. Первые официальные изображения Denza N9 без камуфляжа были уже опубликованы в сети

Следует сперва отметить, что Denza N9 представляет собой конкурента LiXiang L9 и Aito M9. Точные габариты пока неизвестны, но как видно по пропорциям кузова и дизайну, все модели очень похожи. Главными внешними особенностями автомобиля являются сложные многоярусные фары, С-образная форма воздухозаборников и наличие лидара на крыше.

В основе конструкции N9 лежит платформа BYD 3.0, которая позволяет оснастить автомобиль как гибридной силовой установкой, так и полностью электрической. О технических характеристиках гибрида пока не известно, но вот электрическая версия получит систему e3 "Yisanfang". Она включает один или два электромотора мощностями 313 л.с. или 326 л.с.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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