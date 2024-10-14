BYD опубликовал изображения нового большого кроссовера Denza N9

Китайская марка Denza, которая входит в концерн BYD, скоро пополнится новым большим кроссовером N9. Автомобиль будет оснащаться как гибридными, так и полностью электрическими силовыми установками. Первые официальные изображения Denza N9 без камуфляжа были уже опубликованы в сети

Следует сперва отметить, что Denza N9 представляет собой конкурента LiXiang L9 и Aito M9. Точные габариты пока неизвестны, но как видно по пропорциям кузова и дизайну, все модели очень похожи. Главными внешними особенностями автомобиля являются сложные многоярусные фары, С-образная форма воздухозаборников и наличие лидара на крыше.

В основе конструкции N9 лежит платформа BYD 3.0, которая позволяет оснастить автомобиль как гибридной силовой установкой, так и полностью электрической. О технических характеристиках гибрида пока не известно, но вот электрическая версия получит систему e3 "Yisanfang". Она включает один или два электромотора мощностями 313 л.с. или 326 л.с.