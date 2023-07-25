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25 июл 2023

BYD Song Plus выходит на европейский рынок

BYD Song Plus выходит на европейский рынок
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что китайский кроссовер BYD Song Plus Champion Edition дебютирует на европейском рынке до конца 2023 года, но получит новое название - BYD Seal U

Внешность BYD Seal U основана на седане BYD Seal, который показали в прошлом году, но интерьер автомобилей полностью отличается. Главное, что бросается в глаза - это поворачивающийся 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы на передней панели и трапецевидная форма цифровой “приборки” перед водителем. Габариты новинки составят 4785 х 1890 х 1660 мм., а колесная база - 2765 мм.

BYD Seal U оснащается силовой установкой с одним электромотором мощностью 204 л.с. или 218 л.с. в зависимости от комплектации. В первом случае, автомобиль комплектуется батареей емкостью 71 кВт*ч, а во втором, батарей на 87 кВт*ч. Запас хода составит 520 км и 605 км соответственно. Электромотор работает в паре с автоматической коробкой передач. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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