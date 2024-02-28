Электрический кроссовер BYD Yuan Up готовится к дебюту

Компания BYD в следующем месяце официально представит новый электрический кроссовер BYD Yuan Up. Версия Up станет самой маленькой моделью в семействе Yuan, куда входят Yuan Plus и Yuan Pro

Его точные габариты составляют: 4310/1830/1675 мм., при колесной базе в 2620 мм. Поэтому Yuan Up вполне можно считать одноклассником Toyota C-HR. Что касается дизайна, то новая модель очень напоминает Kia Soul по форме кузова и родственный кроссовер Song L по компоновке передних фар. Единственная разница в том, что у Yuan Up светодиодная полоса проходит по нижнему краю решетки радиатора. Салон выглядит достаточно типично для современных китайских автомобилей. На передней панели установлен 12,8-дюймовый экран мультимедийной системы и 8,8-дюймовая цифровая “приборка”.

Покупателям будет предложен выбор из двух электромоторов мощностями 95 л.с. или 177 л.с. В первом случае автомобиль будет комплектоваться батареей на 32 кВт*ч с запасом хода в 301 км. Версия подороже получит более энергоемкий аккумулятор - 45,1 кВт*ч. Запас хода - 401 км. В обоих версиях максимальная скорость составит 160 км/ч.