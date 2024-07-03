Обновленный кроссовер BYD Song Pro заметили на улицах Китая

Компания BYD готовит к дебюту обновленную версию гибридного кроссовера Song Pro, который на иностранных рынках будет продаваться, как BYD Coral. Автомобиль получит некоторые изменения во внешности и улучшенную гибридную силовую установку DM-i

В ее основе 1,5-литровый мотор мощностью 101 л.с. и один электродвигатель на 163 л.с. Предполагается, что в гибридном режиме максимальный запас хода составит 2000 км. Вероятно, кроссовер будет продаваться и с более мощным электродвигателем по примеру недавно дебютировавшего Qin L с этой же силовой установкой.

Судя по шпионским снимкам, дизайн Song Pro не сильно изменится, но можно заметить доработанную оптику и что решетка радиатора станет поменьше. Напомним, что габариты актуальной версии составляют: 4738/1860/1710 мм., при колесной базе в 2712 мм.