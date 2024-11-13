Представлен новый внедорожник Leopard 8 от BYD

Китайская компания BYD представила новый внедорожник Fang Cheng Bao Bao 8, который за границей будет известен как Leopard 8. Это 5,2-метровый гибрид с 7-местным салоном. Стоимость на родине - 379 800 юаней (примерно 5 125 000 рублей)

Leopard 8 займет место флагмана бренда, линейка которого пока включает только среднеразмерный кроссовер Leopard 5. В плане дизайна модели очень похожи. Здесь идентичная головная оптика, трапециевидная решетка радиатора, а также массивный внедорожный обвес. Точные габариты “восьмерки”: 5195/1994/1875 мм., при колесной базе 2920 мм. Заявленный дорожный просвет - 220 мм. Углы въезда и съезда равны 29 и 18 градусам соответственно. С адаптивной подвеской DiSus-P клиренс составит 310 мм., а углы въезда и съезда - 34 и 35 градусов.

Внутри установленная 3-экранная система от Huawei HiCar, состоящая из 17,3-дюймового центрального тачскрина, 12,3-дюймовой “приборки” и дисплея мультимедийной системы для переднего пассажира той же диагонали. Кроме этого, оснащение включает 50-дюймовый проекционный экран. Одной из главных “фишек” Leopard 8 является развитая система автопилота, которая способна самостоятельно находить парковочное место и обратно возвращаться к водителю.

Внедорожник оснащен гибридной силовой установкой, в основе которой 2,0-литровый турбомотор и два электродвигателя. Суммарная мощность составляет 748 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Паспортный разгон до “сотни” - 4,8 с. Максимальная скорость - 180 км/ч. Автомобиль комплектуется батареей 36,8 кВт*ч. Запас хода в гибридном режиме - 1200 км, а на электротяге - 100 км (по циклу WLTC).

