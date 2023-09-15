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15 сен 2023

Рассекречены технические характеристики BYD Denza N7

Рассекречены технические характеристики BYD Denza N7
Автор фото: фирма-производитель

Министерство промышленности Китая опубликовало технические характеристики новой версии электрического кроссовера BYD Denza N7

Речь идет об упрощенной базовой комплектации с одним электромотором на задней оси. Его мощность составляет 204 л.с. Максимальная скорость - 180 км/ч. Емкость батареи пока остается неизвестной, но она должна будет обеспечить запас хода в 540 км. Габариты автомобиля остались неизменными: 4860/1935/1620 мм., а колесная база - 2940 мм.

Для сравнения отметим, что предыдущая стандартная версия BYD Denza N7 также оснащается одним электромотором мощностью 313 л.с. и 360 Нм крутящего момента. В данном случае автомобиль комплектуется батареей емкостью 91,3 кВт*ч. Запас хода - 702 км. Флагманское исполнение получило два электродвигателя (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 530 л.с. и 670 Нм. Емкость батареи прежняя, а запас хода - 630 км. Вне зависимости от версии, электромобиль комплектуется автоматической коробкой передач.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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