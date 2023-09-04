Автомобильный портал Motorpage
4 сен 2023

В Китае стартуют продажи седана BYD Seal DM-i

В Китае стартуют продажи седана BYD Seal DM-i
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания BYD на этой неделе начнет продажи нового гибридного седана Seal DM-i. На родине автомобиль оценивается от 176 000 юаней (2 330 000 рублей)

Первый дебют новинки состоялся на шанхайском автомобильном салоне в марте этого года. Изначально предполагалось, что  автомобиль будет продаваться под названием Chaser 07 или Destroyer 07 для экспортных рынков. Седан получил яркий современный экстерьер и стильный салон. В отделке используются качественная экокожа, пластик и дерево. Фактически Seal DM-i является модернизированной версией электрического седана Seal EV, но габариты моделей разные. Размеры новинки составят:  4980/1890/1495 мм., а колесная база - 2900 мм.

BYD Seal DM-i оснащается гибридный силовой установкой, в основе которой лежит атмосферный мотор объемом 1,5 л. Более дорогая версия автомобиля получила турбированный агрегат того же объема. Заявленный запас хода на электротяге составит 121 и 200 км соответственно (по циклу NEDC). Паспортный разгон до «сотни» - 7,9 с. Средний расход топлива составит 3,6 литра на 100 км. Более подробные технические характеристики станут известны после старта продаж.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
BYD Denza N8

В Китае начались продажи кроссовера BYD Denza N8

24 августа 2023
Fang Cheng Bao Leopard 5

Экстерьер кроссовера Leopard 5 полностью рассекречен

18 августа 2023
BYD Song L

В Китае дебютировал BYD Song L

14 августа 2023
BYD Song L

Показан новый кроссовер BYD Song L

31 июля 2023
BYD Song Plus

BYD Song Plus выходит на европейский рынок

25 июля 2023

BYD показала новый внедорожник

20 июля 2023

 Новости BYD

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Voyah Dream - voyah dream phev (2021) белый «фрейтлайнер» Тест драйв
30 августа 2023

Voyah Dream
"Белый «Фрейтлайнер»"
Omoda S5 - omoda s5 (2023) omoda — для народа?
Тест драйв
23 августа 2023

Omoda S5
"Omoda — для народа?"
Skywell HT-i - skywell ht-i (2023) вид спереди
Тест драйв
16 августа 2023

Skywell HT-i
"Если ехать долго-долго"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 6 6 4