В Китае стартуют продажи седана BYD Seal DM-i

Китайская компания BYD на этой неделе начнет продажи нового гибридного седана Seal DM-i. На родине автомобиль оценивается от 176 000 юаней (2 330 000 рублей)

Первый дебют новинки состоялся на шанхайском автомобильном салоне в марте этого года. Изначально предполагалось, что автомобиль будет продаваться под названием Chaser 07 или Destroyer 07 для экспортных рынков. Седан получил яркий современный экстерьер и стильный салон. В отделке используются качественная экокожа, пластик и дерево. Фактически Seal DM-i является модернизированной версией электрического седана Seal EV, но габариты моделей разные. Размеры новинки составят: 4980/1890/1495 мм., а колесная база - 2900 мм.

BYD Seal DM-i оснащается гибридный силовой установкой, в основе которой лежит атмосферный мотор объемом 1,5 л. Более дорогая версия автомобиля получила турбированный агрегат того же объема. Заявленный запас хода на электротяге составит 121 и 200 км соответственно (по циклу NEDC). Паспортный разгон до «сотни» - 7,9 с. Средний расход топлива составит 3,6 литра на 100 км. Более подробные технические характеристики станут известны после старта продаж.