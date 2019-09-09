Bugatti-рекордсмен стал серийным

Компания представила новую серийную версию модели под названием Super Sport 300+, которая получила почти все доработки автомобиля, установившего рекорд скорости в 490 километров в час

Для начала стоит рассказать о технических характеристиках новинки. Мощность восьми-литрового W16 с четырьмя турбинами была увеличена с 1500 до 1600 лошадиных сил. Прибавилась и максимальная скорость, правда, в стандартном режиме она ограничена на отметке 440 км/ч, что все равно больше 420 км/ч у обычного Chiron. Что касается подвески, то будущих владельцев обделят автоматической регулировкой дорожного просвета с помощью лазерного сканирования, которая устанавливалась на прототип-рекордсмен.

Что касается стайлинга, то углепластиковый кузов Bugatti Chiron Super Sport 300+ удлинён на 25 сантиметров для улучшения аэродинамики, а четыре круглых патрубка выпускной системы выступают за пределы кузова для уменьшения влияния на воздушные потоки. Колёсные диски выполнены из магниевого сплава.