23 янв 2026

Bugatti представила уникальный Veyron FKP Hommage

Автор фото: фирма-производитель

Компания Bugatti представила Veyron FKP Hommage — уникальный гиперкар, созданный в единственном экземпляре в честь Фердинанда Карла Пиеха, человека, стоявшего у истоков возрождения марки и появления оригинального Veyron

Спустя двадцать лет после дебюта серийного Veyron компания решила не просто вспомнить знаковую модель, а переосмыслить ее с учетом современных технологий и представлений о роскоши. Под капотом FKP Hommage установлен самый мощный 8,0-литровый W16 с четырьмя турбинами. Он развивает 1578 л.с., что в два раза мощнее оригинальной модели.

Во внешнем облике можно заметить отсылки к первому концепту Veyron, который показали в начале 2000-х. FKP Hommage отличается чуть более крупной решеткой радиатора, широкими воздухозаборниками, оригинальной оптикой и колесными дисками уникального дизайна.

Интерьер сохранил стилистику оригинала, но отличается некоторыми деталями. Появилась крупная цифровая «приборка», а также изменились рулевое колесо и организация элементов управления системами автомобиля на центральном тоннеле. Отдельного внимание заслуживает сложная тканевая отделка и алюминиевые вставки. Центральное место на передней панели занимают механические часы Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

