Bugatti готовит новый гиперкар стоимостью свыше 20 млн долларов

Сообщается, что французская марка уже работает над третьим уникальным суперкаром, который должен дебютировать в начале 2027 года

По предварительной информации, гиперкар получит необычное сочетание элементов сразу двух моделей марки. Внешность и аэродинамика будут вдохновлены трековым Bolide, тогда как другая часть дизайнерских решений позаимствуют у нового Tourbillon. Кроме того, автомобиль, как и FKP Hommage, посвятят одной из исторических моделей Bugatti.

Технической основой новинки, вероятнее всего, останется платформа Bugatti Chiron. Вместе с ней автомобиль может сохранить и двигатель W16 объемом 8,0 литра с четырьмя турбокомпрессорами. Несмотря на появление гибридного Tourbillon, компания, судя по всему, не спешит окончательно расставаться со своим культовым мотором.

Всего планируется создать два экземпляра. Официальная стоимость будущей модели пока не раскрывается, однако предполагается, что она может превысить 20 млн долларов.

