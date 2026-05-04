4 май 2026

Bugatti представила уникальный Mistral Fly Bug, вдохновленный стрекозой

Компания Bugatti представила уникальный родстер Bugatti W16 Mistral в исполнении Fly Bug. Этот проект стал одним из самых сложных в рамках программы персонализации автомобилей Sur Mesure и был создан в сотрудничестве с давним коллекционером марки

При создании Mistral Fly Bug дизайнеры вдохновлялись образом стрекозы, сделав попытку передать ее легкость, динамику и характерный окрас через отделку и цвет кузова. Автомобиль покрасили в новый оттенок Dragonfly Blue, который в зависимости от преломления света может казаться синим или бирюзовым. Дополняют образ рисунок с множеством овалов в передней и задней частях кузова. Отделка салона выполнена из алькантары синего цвета. Также здесь появилось изображение Dancing Elephant на рычаге коробки передач, отсылающей к наследию Рембрандта Бугатти.

Напомним, что модель Mistral оснащается 8,0-литровым W16 мощностью 1600 л.с. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым «роботом», который передает крутящий момент на все колеса. Заявленный разгон до «сотни» – 2,4 с. Максимальная скорость ограничена на 380 км/ч.

