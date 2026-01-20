Bugatti возвращает Veyron в виде уникального гиперкара

Французская компания Bugatti официально подтвердила разработку уникального гиперкара, посвященного 20-летию Bugatti Veyron. Премьера состоится 22 января 2026 года, ровно через два десятилетия после выхода первого серийного экземпляра модели

Новый проект создается подразделением Solitaire, которое выпускает не более двух эксклюзивных автомобилей в год. Сообщается, что новинка будет максимально приближена к оригинальному Veyron. В тизерах уже можно разглядеть узнаваемый силуэт, характерные зеркала, линию остекления и фирменные колесные диски.

Автомобиль получит самую мощную версию 8,0-литрового двигателя W16 с четырьмя турбинами. Его отдача составляет 1578 л.с., что превосходит показатели всех серийных версий Veyron, включая Super Sport и Grand Sport Vitesse.

Пока Bugatti не раскрывает подробностей о доработках шасси, подвески и тормозной системы, однако не исключено использование компонентов от более современных моделей марки.

