Автомобильный портал Motorpage
20 янв 2026

Bugatti возвращает Veyron в виде уникального гиперкара

Bugatti возвращает Veyron в виде уникального гиперкара
Автор фото: фирма-производитель

Французская компания Bugatti официально подтвердила разработку уникального гиперкара, посвященного 20-летию Bugatti Veyron. Премьера состоится 22 января 2026 года, ровно через два десятилетия после выхода первого серийного экземпляра модели

Новый проект создается подразделением Solitaire, которое выпускает не более двух эксклюзивных автомобилей в год. Сообщается, что новинка будет максимально приближена к оригинальному Veyron. В тизерах уже можно разглядеть узнаваемый силуэт, характерные зеркала, линию остекления и фирменные колесные диски.

Автомобиль получит самую мощную версию 8,0-литрового двигателя W16 с четырьмя турбинами. Его отдача составляет 1578 л.с., что превосходит показатели всех серийных версий Veyron, включая Super Sport и Grand Sport Vitesse.

Пока Bugatti не раскрывает подробностей о доработках шасси, подвески и тормозной системы, однако не исключено использование компонентов от более современных моделей марки.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Bugatti Chiron Pur Sport

Глава Bugatti предостерег от “кустарного ремонта” Chiron и развеял мифы о ценах

19 января 2026
Bugatti Tourbillon (2026)

Bugatti распродала все автомобили до 2029 года

21 августа 2025
Bugatti Brouillard (2025)

Bugatti представила уникальный гиперкар Brouillard, созданный по спецзаказу

08 августа 2025

Bugatti и Fahrengold создали роскошный гараж для гиперкаров

16 декабря 2024
Bugatti Mistral

Bugatti Mistral стал самым быстрым автомобилем без крыши

15 ноября 2024

Про историю создания марки Bugatti снимут фильм

23 октября 2024

 Новости Bugatti

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour T2 - jetour t2 discovery (2024) для города и бездорожья Тест драйв
20 января 2026

Jetour T2
"Для города и бездорожья"
Honda Crider - honda crider (2018) японское имя, китайское исполнение
Тест драйв
13 января 2026

Honda Crider
"Японское имя, китайское исполнение"
Atom 01 - атом 01 (2026) атомная реакция
Тест драйв
06 января 2026

Atom 01
"Атомная реакция"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 7 5 7