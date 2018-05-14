Автомобильный портал Motorpage
14 май 2018

Cadillac прекращает производство седана ATS

Cadillac прекращает производство седана ATS
Автор фото: фирма-производитель

Cadillac решил свернуть производство крайне неудачной модели, седана и купе ATS, которые провалились на американском рынке.

Руководство Cadillac заявило о прекращении производства данной модели. Пока речь идет только о модели для американского рынка, она исчезнет не позднее августа 2018 года, когда у Cadillac запланирована смена модельного года. Вероятнее всего затем прекратится производство купе и китайского ATS-L.

Официально в компании называют причиной прекращения производства модели программу переоснащения завода Lansing Grand River для выпуска автомобилей нового поколения. Но соплатформенный ATS седан CTS заменят моделью CT5, а вот о замене ATS ничего не слышно.

При этом новое руководство марки вообще может сократить гамму седанов лишь до флагманского CT6 и сосредоточится на кроссоверах и внедорожниках.

Cadillac ATS создавался для борьбы с BMW 3-й серии на рынке Северной Америки. Но модель была крайне прохладно встречена покупателями: с 2012 года Cadillac продал в США 140 тысяч седанов и купе этой модели. Модель продавали и в России, но за два года (2013 и 2014) у нас было продано менее 200 экземпляров этой модели.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

GM возобновляет продажи Cadillac ATS на российском рынке

16 мая 2016
Cadillac ATS

General Motors прекращает продажи Cadillac ATS в России

18 марта 2016
Cadillac ATS coupe 2014

Представители Cadillac рассказали о том, какие новинки компания покажет на автошоу в Женеве

13 февраля 2014

В Китае появится удлиненный седан Cadillac ATS-L

28 января 2014
Cadillac ATS coupe 2014

Cadillac представил в Детройте двухдверную версию седана ATS

15 января 2014

Cadillac ATS будет представлен в Детройте

26 ноября 2013

 Новости Cadillac ATS

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar E-Pace - jaguar e-pace 2018 недешевый кроссовер для первого знакомства с jaguar Тест драйв
14 мая 2018

Jaguar E-Pace
"Jaguar E-Pace: недешевый кроссовер для первого знакомства с Jaguar"
Renault Dokker - renault dokker 2018 тест при помощи стиральной машины
Тест драйв
11 мая 2018

Renault Dokker
"Renault Dokker: тест при помощи стиральной машины"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 вопреки шаблонам
Автопутешествия
09 мая 2018

Nissan Qashqai
"Вопреки шаблонам"
Audi A8 - audi a8 2018 научился ездить без водителя
Тест драйв
07 мая 2018

Audi A8
"Audi A8 научился ездить без водителя"

Написано новостей:

2 1 1 9 8