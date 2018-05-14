Cadillac решил свернуть производство крайне неудачной модели, седана и купе ATS, которые провалились на американском рынке.

Руководство Cadillac заявило о прекращении производства данной модели. Пока речь идет только о модели для американского рынка, она исчезнет не позднее августа 2018 года, когда у Cadillac запланирована смена модельного года. Вероятнее всего затем прекратится производство купе и китайского ATS-L.

Официально в компании называют причиной прекращения производства модели программу переоснащения завода Lansing Grand River для выпуска автомобилей нового поколения. Но соплатформенный ATS седан CTS заменят моделью CT5, а вот о замене ATS ничего не слышно.

При этом новое руководство марки вообще может сократить гамму седанов лишь до флагманского CT6 и сосредоточится на кроссоверах и внедорожниках.

Cadillac ATS создавался для борьбы с BMW 3-й серии на рынке Северной Америки. Но модель была крайне прохладно встречена покупателями: с 2012 года Cadillac продал в США 140 тысяч седанов и купе этой модели. Модель продавали и в России, но за два года (2013 и 2014) у нас было продано менее 200 экземпляров этой модели.

