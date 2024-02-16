Cadillac ATS-V президента США Джо Байдена выставлен на продажу

Аукционный дом Car & Bids выставил на продажу седан Cadillac ATS-V 2018 года выпуска. Автомобиль примечателен тем, что на нем ездил нынешний президент США Джо Байден

Однако связь с главой государства не единственная особенность автомобиля. Данный экземпляр окрашен в черный цвет Raven Black и отличается кожаной отделкой салона коричневого цвета Kona Brown. Помимо этого, автомобиль получил бронзовые колесные диски от версии СT4-V Blackwing, тонированные стекла и черную решетку радиатора Renick Performance. Этот ATS-V был сделан по специальному заказу Джо Байдена, но фактически никогда ему не принадлежал. За небольшой срок эксплуатации Байден накатал на нем 25 578 км.

Под капотом - 3,6-литровый турбированный V6 мощностью 470 л.с. и 601 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым “автоматом”. Паспортный разгон до “сотни” - 3,8 с. Максимальная скорость - 304 км/ч.