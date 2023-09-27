Говорят, что в бизнесе есть только одно правило: никаких правил. Для получения прибыли и достижения успеха все средства хороши. Однако правила есть, и даже законы, достаточно суровые. Например, на деловую встречу, хочешь не хочешь, а придётся надеть костюм с галстуком — потому что так принято. Иначе проявишь неуважение к партнёрам. А их надо уважать, потому что они волей-неволей уважают тебя — тоже правило. Точно так же, как и в мире автомобилей. Бизнес-класс — это седан. Эталон – Toyota Camry. Каждая новая модель в этом «кругу» должна быть хоть немного на неё похожа. Китайские «произведения» - не исключение

Санкции санкциями — а бизнес бизнесом. Российская экономика не только не встала, она продолжает расти. Бизнес «крутится» изо всех сил. Какие-то источники доходов ушли, но часть осталась, и появились новые. Автодилеры, прежде торговавшие европейским, японским и американским «премиумом», теперь вовсю переключаются на «китайцев». Они давно уже не те, что 10-15 лет назад, примитивные конструкции, устаревшие моторы и жуткие материалы отделки с «фенольным» ароматом давно в прошлом. Сегодняшние модели не уступают ни японским, ни европейским ни в дизайне, ни в оснащении, да, в общем, и в ходовых качествах тоже. По количеству предложений первенствуют модные кроссоверы среднего класса, но в принципе можно выбрать и престижный минивэн, и роскошный лимузин. Были бы деньги. Постепенно растёт предложение и седанов разного класса и ценового диапазона.

Звучит без потерь

Chery Arrizo 8 призван заменить на нашем рынке и Camry, и Kia K5, и VW Passat, в общем, пока «отдувается» сразу за всех, но, думаю, это продлится недолго. Конкуренты не дремлют. Пока же посмотрим, соответствует ли новая «восьмёрка» стандартам класса. Размером — соответствует. Длина — почти 4,8 м, практически как у VW Passat и чуть меньше, чем у Kia K5. Внешность — стремительная, обтекаемая, автомобиль безоговорочно красив. Хрома во внешней отделке хватает, но применён он без аляповатости и китча. Узкие фары — конечно, диодные. Заметная деталь — прямоугольная «пластинка» в нижней части решётки радиатора, выдающая наличие адаптивного «круиза».

На стоянке у торгового центра жена, прокатившаяся со мной, автоматически подходит к стоящей рядом белой Kia K5 и пытается открыть дверь. Ошибиться нетрудно — китайская и корейская модели схожи, но не до подробностей. Мне различия видны сразу, неискушённому же человеку тоже ясно: стандарт стиля «бизнес» соблюдён, принадлежность «китайцв» к деловому сообществу налицо.

Отпирается седан при моём приближении автоматически: срабатывает система бесключевого доступа в салон. Для посадки приходится складываться пополам, что делать, отвык от седанов, на наших тестах первенствуют кроссоверы. Сразу отмечаю удобное, «цепкое», почти спортивное водительское кресло. Не смотрите на довольно простые его контуры, оно действительно хорошее. Тоже стандарт: бизнес-седан должен иметь немного спортивного не в характере, так хотя бы во внешности или интерьере. Время такое, стремительное, агрессивное.

Всё бы хорошо, но сижу далековато от руля. По привычке опускаю руку к нижней части кресла... ан нет ничего там, ни одной знакомой кнопки настройки. Да вот же они, вынесены на панель двери, и глазу видны, и руке доступны, только сразу не догадаешься искать их там. Несколько раз ловил себя на поиски их на нижней боковине кресла. Почему несколько раз? Ведь можно же зафиксировать нужную настройку в памяти, или этой функции нет? Есть. Только реализована она по-«мерседесовски»: на ходу — никакой памяти, не отвлекайся от дороги. Чуть подстроить кресло можно, но эту подстройку оно забудет. Остановись в безопасном месте и заверши процесс. Вот так. Тоже стандарт?

Переднее пассажирское кресло также имеет электрорегулировки, и органы управления им тоже расположены на панели двери. Только кнопок памяти тут нет.

Салон отделан вставками под металлизированное дерево. Похожий колер деталей, помню, был на Genesis G80. Вообще я против дерева в машинах, но дизайнерам обычно удаётся так мастерски его применить и «вписать», что остаётся только восхищаться и снимать шляпу. В любом случае, дерево придаёт салону более дорогой вид. Даже если оно с приставкой «псевдо».

Ширина салона Chery Arrizo 8 на уровне обоих рядов сидений примерно 1,45 м. Это стандарт для класса. Благодаря светлой отделке салон кажется ещё просторнее. Добавляют «воздуха» люк и панорамная крыша.

Пускаю двигатель кнопкой, «оживляю» чёткие цифровые приборы. Этак раза в два более чёткие, чем были в К5 — а она казалась «космосом». Дизайн панели можно поменять, но оставляю традиционный. Это элемент классики, преемственности, как покрой делового костюма. Наверное, другие дизайны панели приборов — «Научный» и «Модный», кстати, очень похожие друг на друга — больше понравятся любителям компьютерных игрушек. Интересно, есть такие среди «акул» бизнеса?

Огромный экран мультимедиасистемы яркий и сенсорный. Забавно: на заставке экрана, если выключить систему, появляется синий морской простор с маленькой лодочкой, причём, контуры берегов отчётливо напоминают Карское море и полуостров Канин. Намёк на неприветливое и бурное море бизнеса?

Очень понравилась акустика Sony с филигранно изрезанными решётками динамиков. Звук тщательно настроен. И воспринимается без потерь, то есть, шумоизоляция салона на высоте. Как и качество сборки. Где вы, скептики и хейтеры? Что вам здесь не так? Уже не придумывается? Как по мне, не так только одно: спинка заднего дивана не складывается ни в какую. Но вряд ли на это пожалуется хоть один бизнесмен, даже из любителей деловых или отпускных вояжей. Сегодня любую «хотелку» можно купить или взять напрокат, так что брать в дорогу достаточно лишь очень горячо любимые вещи да толстую банковскую карту. Лучше не одну. Но багажник у Arrizo 8 большой, хотя не рекордный — 455 л. Сложный механизм петель крышки обеспечивает очень плавное её открытие, даже кажется, что здесь есть электропривод. Любопытная вещь: бизнес-седан укомплектован полноразмерной запаской. Ради неё пожертвовали объёмом багажника.

Sport на секунду быстрее

Кнопки на рулевом колесе Chery чем-то также напомнили модели Kia. Кнопки слева подтвердили: у седана адаптивный «круиз». Что ж, проверим, как он работает, но попозже. Сначала «прогоним» автомобиль, что называется, вручную.

Ручное управление трансмиссией реализовано здесь двояко: можно двигать селектором «робота», а можно менять передачи, используя подрулевые лепестки. Как-то нечасто сейчас встречается эта функция, я даже отвык от неё и при необходимости переключения обращаюсь к селектору. Но в случае с Arrizo делаю это нечасто. Седан с первых метров пути опровергает расхожее мнение о том, что, мол, машины от Chery совсем не едут. Он — едет. Даже бежит. Разгон до сотни с места — в пределах десяти и даже девяти секунд, это приятно. Возможно — и скорее всего — сказываются обтекаемость, низкая посадка и небольшая снаряженная масса модели. Она всего-то на сотню килограммов тяжелее «Омоды» S5. В последней, кстати, кое-где встречаются надписи Arrizo, наверняка и в конструкциях много общего. Но классы двух автомобилей не сопоставимы, дистанция между ними огромного размера.

Двигатель у «восьмёрки» стандартный, 186-сильный, с турбонаддувом. Заявлено, что «питается» он 92-м бензином, но я заправлялся 95-м. Наверное, тут больше действует психология, нежели физика, ведь турбина по сути не соприкасается с бензином, как же на неё может действовать октановое число? Она качает воздух, а вращающие её выхлопные газы по идее чисты, потому что прошли нейтрализатор. Не всегда чисты? Но тогда бы недогоревшие пары «стреляли» в глушителе, а указатель уровня топлива быстро склонялся бы к нулю. Вот чего уж точно не скажешь про Arrizo 8, этот автомобиль похвально экономичен, даже очень. Средний расход топлива на трассе всего около 7 л, при этом, не так уж много жертвуя скоростью, можно легко приблизиться и к шести. Вот уж чего, прямо скажу, не ожидал.

Скоростью, тоже признаюсь, особо не жертвовал. Вдали от столицы, на пустой, хорошо просматриваемой трассе разгонялся и до 150-ти, и выше. Одно сплошное удовольствие. Седан словно прилипает к асфальту, демонстрируя низкий центр тяжести. Куда уж, впрочем, ниже при дорожном просвете всего в 144 мм. Курсовая устойчивость на высоте, колеи покрытия игнорируются, на поперечных «волнах» раскачка практически отсутствует. Подвеска плотная, 18-дюймовые шины с 45-м профилем — норма-оптимум, как раз то, что нужно для компромисса между управляемостью и комфортом. Но если что — уверен, шасси заслуживает большего мотора. Настроено на некоторый спорт, недвусмысленно.

Руль, конечно, лёгкий, но более точный, чем часто приходилось встречать на тестовых кроссоверах последнего времени. Спорт-режим в настройках тоже есть, но на точность руля он не влияет. А на что? На динамику точно. В режиме ЕСО ускорение с 80 до 120 км/ч происходит за 7 с, в режиме Normal за 6,5 с, а в режиме Sport – за 6 с. Так что, как говорится, обгоняйте на здоровье. Смотрите только в зеркала, не начал ли обгон кто-нибудь более прыткий.

Ручной режим особой резвости не добавил. На четвёртой передаче разгон в означенном диапазоне произошёл примерно за 7 с. Примечательно, что «робот» не успел при этом переключиться ни вниз, ни вверх, уложившись в рабочий диапазон оборотов мотора. По моим наблюдениям, тяга турбодвигателя реально нарастает примерно с 2500 об/мин, достигает максимума около 3700-3800 об/мин и к 4000 об/мин ещё не спадает.

Зеркала у седана большие. Контроль «слепых» зон есть, контроль движения по полосе тоже. Правда, только в виде предупреждения, подруливать Arrizo не умеет. Но умеет пользоваться адаптивным «круизом», своевременно замедляясь, если догоняет тихохода. Еще автомобиль способен самостоятельно тормозить, если замечает препятствие при движении задним ходом, а также интеллектуально уклоняться от препятствия, если увидит его, двигаясь вперёд. Но таких ситуаций мне не подвернулось. Зато отметил, что, отслеживая автомобили в соседних полосах, седан довольно-таки точен. Лишних объектов не придумывает и на панели не отображает. Различает грузовики и легковушки. Помечает красным автомобили, которые оказываются слишком близко. В общем, дело знает.

Должен выглядеть безупречно

Можно активировать систему, которая при перестроении вправо выводит на экран картинку соседней полосы. Но эта система показалась немного странной: полосу показывает, а опережаемый автомобиль на ней — нет. Правда, тут можно предположить, что автомобиль этот просто не попадал в поле зрения камеры. А может быть, я сам не успевал заметить его на картинке. И то, и другое говорит, что необходимо всё же смотреть в реальное зеркало, а если не доверяешь ему, то и оборачиваться назад.

Картинки с камер кругового обзора отличные. Изображение имеет массу настроек, так что его можно дополнительно улучшить. При движении вне дорог камеры помогают разглядеть чуть не каждую травинку под колёсами.

Далеко от от асфальта на Arrizo, конечно, не уедешь. 144 мм просвета — это очень мало, хотя мне позволило прокатиться по грунтовкам, ни разу не коснувшись ни бугорков, ни песчаных гребней. Но имела место и реально напряжённая ситуация. На участке ремонта шоссе пришлось съехать с асфальта на песок, в котором, начав движение, я почувствовал пробуксовку и понял, что рискую застрять. Еще выше был риск того, что, двигаясь по песку вдоль полосы асфальта, я могу оказаться у такого места, где высота этой полосы не даст мне на неё вернуться. К счастью, обошлось.

Некоторая странность была обнаружена в работе системы автоматического переключения с дальнего света на ближний и обратно. Автомобиль отлично распознавал фары вдали и своевременно переключался, но, догоняя кого-либо, не реагировал на свет красных габаритных огней. Не раз мне давали понять: ослепляю через зеркала. Пришлось эту функцию деактивировать и переключаться вручную.

Одним словом, автомобиль, словно начинающий бизнесмен на крупном деловом форуме, изо всех сил старается соответствовать стандартам, правилам и законам, выглядеть безупречно, только вот не во всём это у него получается. Однако он на правильном пути. Мелкие огрехи, обнаруженные в ходе теста, на самом деле, сущая ерунда, на них не стоит даже заострять внимание. Китайский седан — вполне достойный представитель автомобильного бизнес-сообщества, в котором у нас долгое время заправляли японцы и корейцы. Я серьёзно предполагаю, что он вполне мог бы составить им конкуренцию, появись в продаже на пару лет раньше.

Что же касается надёжности и долговечности, то в них мы, скорее всего, убедимся в ближайшем будущем, потому что такие автомобили быстро набирают большие пробеги. Кстати, я уже видел их в такси.

Относительно надёжности можно добавить следующее. Прежде «китайцы» считались дешёвыми повозками из серии «всё равно скоро развалится или сгниёт», поэтому относились к ним соответственно. Однако с годами выяснилось, что на них вполне можно ездить долго и беспроблемно, некоторые модели оказались весьма живучими и даже после десятка непростых лет эксплуатации сохраняют приличный вид. Думаю, сейчас, с существенным подорожанием автомобилей отношение к ним будет изменено, и бездумно убивать их владельцы будут реже. К тому же бизнес-седан всё-таки не следует содержать абы как, это вам чести не сделает. Вы же не придёте на деловой завтрак в залатанном костюме или нечищеной обуви.

На российском рынке бизнес-седан Chery Arrizo 8 представлен с единственным 1,6-литровым 186-сильным турбомотором и единственной же трансмиссией — семиступенчатым «роботом». Привод — только передний. Комплектации Prestige, Ultimate и Ultimate SE предлагаются, соответственно, за 3 509 900, 3 609 900 и 3 659 900 рублей.

Технические характеристики Chery Arrizo 8 ГАБАРИТЫ, ММ 4780 х 1843 х 1469 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2790 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 144 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 455 СНАРЯЖЁННАЯ МАССА, КГ 1489 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1598 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 186 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н•М, ПРИ ОБ/МИН 275 / 4000 ТРАНСМИССИЯ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД передний МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 205 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 8,9 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,2 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 55