Новый Chery Arrizo 8 можно легко спутать с Audi

Компания Chery готовит к рыночному дебюту обновленную версию седана Arrizo 8. На родине модель получила название Fulwin A8L и самое интересное, что теперь автомобиль стал очень похож на Audi

С одной стороны, Fulwin A8L по стилистике больше напоминает актуальную версию Tiggo 8, однако благодаря новой решетке радиатора и угловатым фарам, модель теперь можно легко спутать с Audi. Задние блоки фар также претерпели ряд изменений. Помимо этого, “восьмерку” оснастили 18-дюймовыми дисками с новым дизайном. Точные габариты: 4790/1843/1487 мм., при колесной базе в 2790 мм. Внутри установлены два раздельных экрана “приборки” и мультимедийной системы. На центральном тоннеле появилось две беспроводные зарядки, а рулевое колесо осталось прежним.

Известно, что автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, в составе которой находится 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и электродвигатель. Заявленный средний расход топлива в гибридном режиме - 1,01 л. на 100 км. Другие технические характеристики пока не известны.