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6 июн 2024

Chery Arrizo 8 получит автоматическую коробку передач

Chery Arrizo 8 получит автоматическую коробку передач

Стало известно, что компания Chery готовит к старту продаж в Китае новую комплектацию седана Arrizo 8 с 2,0-литровым турбомотором в связке с автоматической коробкой передач. Напомним, что модель официально представлена на российском рынке

Предполагается, что автомобиль поступит в продажу в ноябре этого года. В плане дизайна он ничем не будет отличаться, но мультимедийная система обзаведется новым чипом Qualcomm Snapdragon 8155. Согласно некоторым данным, мощность 2,0-литрового мотора составит 254 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Вместо 7-ступенчатого “робота” в паре с двигателем будет работать 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

У нас седан предложен только с 1,6-литровым мотором в двух версиях мощностями 150 л.с. или 186 л.с. в зависимости от комплектации. Комплектуется исключительно “роботом”.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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