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23 окт 2024

Представлена новая модификация Chery Arrizo 8 с гибридной силовой установкой

Представлена новая модификация Chery Arrizo 8 с гибридной силовой установкой
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Chery расширяет свою линейку, представив новую модификацию седана Arrizo 8 (Fulwin A8), который официально продается на российском рынке. Гибридная версия получила название Fulwin A8L.

Точные размеры Fulwin A8L: длина — 4790 мм, ширина — 1843 мм, высота — 1487 мм, колесная база — 2790 мм. По сравнению с текущей российской версией Arrizo 8, длина кузова увеличена на 43 мм, а колесная база осталась неизменной. Fulwin A8L отличается другой решеткой радиатора, бамперами и оптикой, что визуально сближает его с кроссовером Tiggo 8 Pro Max. В базовой комплектации автомобиль оснащается 17-дюймовыми колесными дисками, а 18-дюймовые доступны в топовых версиях.

Приводится в движение Fulwin A8L гибридной системой C-DM, которая состоит из 1,5-литрового турбомотора и одного электродвигателя. Мощность ДВС - 156 л.с. и 220 Нм крутящего момента. Автомобиль оснащен аккумулятором емкостью 18,67 кВт*ч, который обеспечит максимальный запас хода на электротяге до 106 км. Заявленная максимальная скорость - 185 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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