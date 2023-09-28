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28 сен 2023

Анонсирован обновленный Chery Arrizo 5

Анонсирован обновленный Chery Arrizo 5
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Chery опубликовала несколько изображений обновлённого седана Arrizo 5. Официальный дебют должен состояться до конца этого года

Автомобиль получил новую решетку радиатора с хромированными вертикальными элементами со встроенными светодиодами, иные бампера с чёрными вставками и дополнительным блоком светодиодных фар, а также более мощный силовой агрегат. Несмотря на изменения габариты остались прежними: 4572/1825/1482 мм, а колёсная база – 2670 мм.

Под капотом – форсированная бензиновая «четвёрка» объемом 1,5 л. Мощность – 116 л.с. и 143 Нм крутящего момента. Альтернатива – ДВС, работающий на газу, объемом 1,6 л. Мощность – 90 л.с. и 130 Нм. Автомобиль комплектуются 5-ступенчатой «механикой» или «роботом». Привод во всех версиях – передний.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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