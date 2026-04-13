13 апр 2026

Новый Chery Tiggo 5 готов к дебюту на родном рынке. Ждем новинку в России

Chery готовит к выходу новое поколение кроссовера Tiggo 5, который уже прошел сертификацию в Китае. Судя по данным местного Минпромторга, модель представляет собой локальную версию известного на иностранных рынках кроссовера Lepas L4

В целом, внешний облик Tiggo 5 визуально очень напоминает кроссовер Mazda. Можно заметить характерные узкие светодиодные фары и похожую решетку радиатора. Эти же элементы стали основной отличительной особенностью “пятерки” от исходного Lepas L4. Габариты кроссовера составляют: длина – 4415 мм, ширина – 1817 мм, высота – 1630 мм, а колесная база достигает 2700 мм.

Новый Chery Tiggo 5 получит атмосферный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 120 л.с. Информация о коробке передач пока не опубликована, однако известно, что расход топлива составляет чуть более 7 литров на 100 км в смешанном цикле.

Ожидается, что модель выйдет не только на китайский рынок. По предварительным данным, кроссовер появится и в России, где его планируют локализовать под новым брендом Tenet Plus.
 

Chery QQ3 EV

Chery выводит на рынок доступный электрокар QQ3 EV с запасом хода 420 км

12 марта 2026
Chery KP31

Chery готовит гибридный пикап с дизельным мотором

26 февраля 2026

Chery отзывает кроссоверы Jaecoo J7 и Tiggo 7 из-за риска внезапной остановки работы двигателя

26 января 2026
Chery Tiggo 5 Pro

Chery готовит новый кроссовер в линейке Tiggo

10 декабря 2025
Chery Tiggo 8

Chery Tiggo 8 нового поколения выходит на родной рынок

05 ноября 2025
Chery Tiggo 8 Plug-in Hybrid

Chery убирает гибриды Tiggo с российского рынка и готовит к дебюту новые модели

07 октября 2025

Главные темы на MotorPage

Jaecoo J6 - jaecoo j6 (2026) друг человека Тест драйв
13 апреля 2026

Jaecoo J6
"Друг человека"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"
JAC RF8 - jac rf8 (2026) женатики оценят
Тест драйв
03 апреля 2026

JAC RF8
"Женатики оценят"
Jetour T1 - jetour t1 (2025) уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости
Автопутешествия
30 марта 2026

Jetour T1
"Уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости"

