Новый Chery Tiggo 5 готов к дебюту на родном рынке. Ждем новинку в России

Chery готовит к выходу новое поколение кроссовера Tiggo 5, который уже прошел сертификацию в Китае. Судя по данным местного Минпромторга, модель представляет собой локальную версию известного на иностранных рынках кроссовера Lepas L4

В целом, внешний облик Tiggo 5 визуально очень напоминает кроссовер Mazda. Можно заметить характерные узкие светодиодные фары и похожую решетку радиатора. Эти же элементы стали основной отличительной особенностью “пятерки” от исходного Lepas L4. Габариты кроссовера составляют: длина – 4415 мм, ширина – 1817 мм, высота – 1630 мм, а колесная база достигает 2700 мм.

Новый Chery Tiggo 5 получит атмосферный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 120 л.с. Информация о коробке передач пока не опубликована, однако известно, что расход топлива составляет чуть более 7 литров на 100 км в смешанном цикле.

Ожидается, что модель выйдет не только на китайский рынок. По предварительным данным, кроссовер появится и в России, где его планируют локализовать под новым брендом Tenet Plus.

